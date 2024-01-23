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Армянский юморист скончался после драки в Сочи

Армянский юморист скончался после драки в Сочи

Во время потасовки Геворкян ударился головой о лестницу и впал в кому, через 2 дня он скончался 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T14:48+0400

2024-01-23T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв – Sputnik. Бывший участник сочинской команды КВН "Южная столица" и ведущий свадеб Амиран Геворкян умер после драки во время фестиваля КВН в Сочи, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеграм-канал Shot. Драка произошла утром 18 января у гостиницы "Жемчужина", где ежегодно проходит фестиваль. Во время потасовки 31-летний Геворкян ударился головой о лестницу и потерял сознание. Отмечается, что конфликт возник между Геворкяном и 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана. Он объявлен в розыск.Люди, вызвавшие "скорую", утверждали, что пострадавший просто упал с высоты двух метров, но позднее стало известно о потасовке, которая произошла возле входа в отель. Амирана доставили в больницу с множественными ушибами, в том числе открытой черепно-мозговой травмой. Он впал в кому, а спустя два дня скончался, не приходя в сознание. Фестиваль КВН проходит в Сочи каждый год в середине января. В этом году на него зарегистрировалось более 500 команд. Геворкян играл за сочинскую команду КВН, однако на этом фестивале не выступал с ней, а был в качестве гостя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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