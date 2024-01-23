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Киев нашел слабое место России

Киев нашел слабое место России

Судя по приходящим новостям, положение Киева из сложного становится буквально отчаянным 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T21:24+0400

2024-01-23T21:24+0400

2024-01-23T21:48+0400

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С одной стороны, с деньгами там просто швах: уже выделенные средства на исходе, а США и ЕС из-за внутренних склок пока никак не могут предоставить обещанную финансовую и военную поддержку, пишет колумнист РИА Новости.По оценке The Wall Street Journal, в этом году дефицит украинского бюджета составит более 40 миллиардов долларов, из которых около 30 миллиардов должны покрыть западные вливания, причем они нужны для обеспечения базовых расходов государства — выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий.Американцы и европейцы скандалят, и решение вопроса отодвигается в лучшем случае на февраль. Учитывая, что в украинском обществе уже началось брожение и падение рейтингов властей, непопулярные меры грозят резкой дестабилизацией с совершенно непредсказуемыми последствиями.С другой стороны, ситуация на фронте покрыта плотным туманом войны. В целом продолжается позиционное противостояние, но в то же время российская армия за последнее время достигла нескольких заметных тактических успехов, которые признали и на той стороне. А в сочетании с первым пунктом складывается впечатление, что противник всерьез опасается фактора "соломинки", которая переломит спину верблюду и вызовет обрушение фронта. Причем под противником надо понимать не только киевские власти, но и в целом коалицию антироссийских сил на Западе, поставивших против Москвы все.Очевидно, до лиц, принимающих там решения, наконец дошло, что в определившемся к настоящему моменту формату конфликта в виде войны на истощение стратегическое преимущество находится именно у нашей страны.Заинтересованным силам там нужно прямо здесь и сейчас предпринимать шаги, которые: а) если не переломят, но хотя бы заморозят ситуацию на фронте; б) вынудят российское руководство к непродуманным и невыгодным для страны мерам; в) заткнут недовольных поддержкой Украины на самом Западе; г) заставят договориться между собой спорящие западные элиты, чтобы те возобновили бесперебойное финансирование Киева.В этой ситуации на Украине — а почти наверняка много западнее — было принято решение о переходе к откровенно террористическим методам, чтобы целенаправленными ударами по гражданскому населению и важнейшим объектам инфраструктуры попытаться дестабилизировать находящуюся в состоянии устойчивого развития и прочного национального консенсуса Россию. На Новый год был Белгород, в прошедшее воскресенье — Донецк, атака БПЛА на терминал "Новатэка" в Усть-Луге — в ту же копилку. Кто-то сильно надеется, что удастся либо подорвать общественную поддержку российского государства, либо спровоцировать Кремль и Минобороны на какие-то невыгодные для наших войск решения на фронте. А там, глядишь, разочаровавшийся в Украине западный истеблишмент вновь поверит в нее и начнет активно вкладываться.Кстати, свежий указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" служит ровно той же цели. Во-первых, дополнительно заверить Москву в полной невменяемости и недоговороспособности Киева — и в самом удачном случае подтолкнуть ее к непродуманным мерам по радикальному решению "украинского вопроса". А во-вторых, отрезать пути отступления для адекватных сил на Западе, которые в данный момент набирают силу и громкость голоса.Впрочем, некоторые предположения о возможном ответе Москвы можно сделать. Например, когда Франция демонстративно решила стать европейским лидером в борьбе с Россией, в Харькове расстались с жизнью 60 французских наемников и еще пара десятков оказалась на больничных койках. Париж, конечно, делает хорошую мину при плохой игре, вот только есть подозрение, что при таком "пиаре" у него возникнут проблемы с подбором новых кадров для "восточного фронта", где и без того стремительно тают последние надежды на победу над русским медведем.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/91/237949171_126:0:888:761_100x100_80_0_0_736bf9b504eaa73ee67cb7f3fbd76f62.jpg

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в мире, политика, аналитика, владимир зеленский, украина, киев, москва, обострение ситуации вокруг украины, россия, колумнисты