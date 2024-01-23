https://sputnik-georgia.ru/20240123/basilashvili-vybyl-s-turnira--itf-v-belgii-285840401.html

Басилашвили выбыл из турнира ITF в Бельгии

Басилашвили выбыл из турнира ITF в Бельгии

Басилашвили находится на 595 месте в рейтинге профессиональных теннисистов ATP 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T13:19+0400

2024-01-23T13:19+0400

2024-01-23T13:33+0400

спорт

новости

грузия

бельгия

тбилиси

николоз басилашвили

atp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251891303_0:0:2825:1589_1920x0_80_0_0_4086542160b88a7b3d231795f4477d5d.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинский теннисист, бывшая первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили на отборочном этапе турнира ITF в Бельгии проиграл в двух сетах турецкому спортсмену Сэму Илькелю (277 место) – 3:6, 4:6. Первый сет прошел под преимуществом турецкого теннисиста. Второй сет, напротив, начался удачно для Басилашвили. Грузинский теннисист повел в счете 3:1, но затем дважды проиграл свою подачу. На данный момент Николоз Басилашвили находится на 595 месте в рейтинге профессиональных теннисистов ATP. На прошлой неделе он также играл в турнире "Сандерленд", где дошел до 1/8 финала. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16 место. На данный момент он находится на 596 позиции в классификации. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бельгия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, бельгия, тбилиси, николоз басилашвили, atp