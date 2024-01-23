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Экипаж судна с грузинским капитаном спас мигрантов в Средиземном море
Экипаж судна с грузинским капитаном спас мигрантов в Средиземном море
В ночное время с судном Lider Halil связались спасатели с острова Крит и сообщили о находящейся рядом с ними лодке с мигрантами, говорится в сообщении... 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Экипаж судна Lider Halil под руководством грузинского капитана Важи Джангвеладзе спас от гибели в Средиземном море 34 мигранта, сообщает Агентство морского транспорта. Поисково-спасательная операция продолжалась три часа (20:00-23:00). Трое из 14 членов экипажа – грузинские моряки: капитан Важа Джангвеладзе, старший помощник Родам Путкарадзе и второй механик Дживан Гургенидзе, говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, агентство морского транспорта
Экипаж судна с грузинским капитаном спас мигрантов в Средиземном море
19:13 23.01.2024 (обновлено: 19:19 23.01.2024)
В ночное время с судном Lider Halil связались спасатели с острова Крит и сообщили о находящейся рядом с ними лодке с мигрантами, говорится в сообщении Агентства
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Экипаж судна Lider Halil под руководством грузинского капитана Важи Джангвеладзе спас от гибели в Средиземном море 34 мигранта, сообщает Агентство морского транспорта.
"Двадцатого января в ночное время с судном Lider Halil связались спасатели с острова Крит и сообщили о находящейся рядом с ними лодке с мигрантами, на которой находились и просили о помощи до 25 человек", – сообщает агентство.
Поисково-спасательная операция продолжалась три часа (20:00-23:00).
Трое из 14 членов экипажа – грузинские моряки: капитан Важа Джангвеладзе, старший помощник Родам Путкарадзе и второй механик Дживан Гургенидзе, говорится в сообщении.