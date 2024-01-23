https://sputnik-georgia.ru/20240123/ekonomist-chto-budet-s-koridorom-sever-yug-esli-iran-vtyanut-v-voynu-na-blizhnem-vostoke-285802465.html

Экономист: что будет с коридором "Север-Юг", если Иран втянут в войну на Ближнем Востоке?

Экономист: что будет с коридором "Север-Юг", если Иран втянут в войну на Ближнем Востоке?

Конфликт в Красном море негативно сказывается на мировой экономике, но у Запада фактически нет рычагов давления на йеменских хуситов и ущерб будет лишь... 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T09:17+0400

2024-01-23T09:17+0400

2024-01-23T09:17+0400

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борис шмелев

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв. Когда Российские ЗВР передадут Украине и почему Запад до сих пор этого не сделал? Как ближневосточный конфликт сказывается на перспективах проекта коридора "Север-Юг"? Обо всем этом смотрите в видео.

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, экономика, иран, ближний восток, украина, борис шмелев, видео