https://sputnik-georgia.ru/20240123/ekonomist-chto-budet-s-koridorom-sever-yug-esli-iran-vtyanut-v-voynu-na-blizhnem-vostoke-285802465.html
Экономист: что будет с коридором "Север-Юг", если Иран втянут в войну на Ближнем Востоке?
Экономист: что будет с коридором "Север-Юг", если Иран втянут в войну на Ближнем Востоке?
Конфликт в Красном море негативно сказывается на мировой экономике, но у Запада фактически нет рычагов давления на йеменских хуситов и ущерб будет лишь... 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T09:17+0400
2024-01-23T09:17+0400
2024-01-23T09:17+0400
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ближний восток
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борис шмелев
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв. Когда Российские ЗВР передадут Украине и почему Запад до сих пор этого не сделал? Как ближневосточный конфликт сказывается на перспективах проекта коридора "Север-Юг"? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, иран, ближний восток, украина, борис шмелев, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, иран, ближний восток, украина, борис шмелев, видео
Экономист: что будет с коридором "Север-Юг", если Иран втянут в войну на Ближнем Востоке?
Конфликт в Красном море негативно сказывается на мировой экономике, но у Запада фактически нет рычагов давления на йеменских хуситов и ущерб будет лишь нарастать
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв.
Когда Российские ЗВР передадут Украине и почему Запад до сих пор этого не сделал? Как ближневосточный конфликт сказывается на перспективах проекта коридора "Север-Юг"?
Обо всем этом смотрите в видео.