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Эксперт о важности коридора "Север-Юг" для стран СНГ – видео
Эксперт о важности коридора "Север-Юг" для стран СНГ – видео
Странам Запада не хотелось бы, чтобы транспортный коридор "Север-Юг" работал на полную мощность, а потому противники проекта будут вставлять ему палки в... 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T15:13+0400
2024-01-23T15:13+0400
2024-01-23T15:27+0400
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экспертное мнение
россия
энергокоридор север - юг
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Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев отвечает на вопросы редакции "Sputnik на русском". Как страны ЕАЭС интегрируют в проект транспортного коридора "Север-Юг"? Что происходит между Ираном и Пакистаном и может ли их конфликт сказаться на безопасности грузоперевозок? Может ли конфликт на Ближнем Востоке повлиять на будущее коридора "Север-Юг"? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, энергокоридор север - юг, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, энергокоридор север - юг, видео
Эксперт о важности коридора "Север-Юг" для стран СНГ – видео
15:13 23.01.2024 (обновлено: 15:27 23.01.2024)
Странам Запада не хотелось бы, чтобы транспортный коридор "Север-Юг" работал на полную мощность, а потому противники проекта будут вставлять ему палки в колеса. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев отвечает на вопросы редакции "Sputnik на русском".
Как страны ЕАЭС интегрируют в проект транспортного коридора "Север-Юг"? Что происходит между Ираном и Пакистаном и может ли их конфликт сказаться на безопасности грузоперевозок? Может ли конфликт на Ближнем Востоке повлиять на будущее коридора "Север-Юг"? Обо всем этом смотрите в видео.