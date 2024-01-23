https://sputnik-georgia.ru/20240123/ekspert-o-vazhnosti-koridora-sever-yug-dlya-stran-sng---video-285844637.html

Эксперт о важности коридора "Север-Юг" для стран СНГ – видео

Эксперт о важности коридора "Север-Юг" для стран СНГ – видео

Странам Запада не хотелось бы, чтобы транспортный коридор "Север-Юг" работал на полную мощность, а потому противники проекта будут вставлять ему палки в... 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T15:13+0400

2024-01-23T15:13+0400

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энергокоридор север - юг

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Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев отвечает на вопросы редакции "Sputnik на русском". Как страны ЕАЭС интегрируют в проект транспортного коридора "Север-Юг"? Что происходит между Ираном и Пакистаном и может ли их конфликт сказаться на безопасности грузоперевозок? Может ли конфликт на Ближнем Востоке повлиять на будущее коридора "Север-Юг"? Обо всем этом смотрите в видео.

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2024

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, энергокоридор север - юг, видео