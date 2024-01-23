https://sputnik-georgia.ru/20240123/iznasilovanie-devochki-na-vostoke-gruzii--obvinyaemomu-grozit-bessrochnaya-zaklyuchenie-285827253.html

Изнасилование девочки на Востоке Грузии – обвиняемому грозит бессрочная заключение

Изнасилование девочки на Востоке Грузии – обвиняемому грозит бессрочная заключение

Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в установленный законом срок 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T00:13+0400

2024-01-23T00:13+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу по факту изнасилования 13-летней девочки в регионе Кахети, ему грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте ведомства Следствие, проведенным МВД установлено, что 18 января обвиняемый изнасиловал несовершеннолетнюю на территории фермы в селе Джимити Гурджаанского района. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в установленный законом срок. Сам обвиняемый с ранениями в области груди находится в больнице в тяжелом состоянии и подключен к системе искусственного дыхания. Ему за девочку отомстил ее дядя. По информации СМИ, несовершеннолетняя жительница Гурджаанского района была изнасилована мужем своей тети, когда они работали на ферме. Сообщается, что обвиняемый в изнасиловании и одновременно пострадавший является гражданином Азербайджана. Он прибыл в Грузию в связи со смертью своей супруги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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