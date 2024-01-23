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https://sputnik-georgia.ru/20240123/iznasilovanie-devochki-podrostka-na-vostoke-gruzii-nasilnik-budet-zhdat-suda-v-tyurme-285847532.html
Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
После инцидента родной дядя девочки ранил обвиняемого в изнасиловании ножом 23.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Гурджаанский районный суд заочно избрал для 45-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании 13-летней племянницы, тюремное заключение, сообщает телекомпания "Рустави 2". Следствием, проведенным МВД, установлено, что 18 января 2024 года обвиняемый изнасиловал несовершеннолетнюю на территории фермы в селе Джимити Гурджаанского района (регион Кахети) и скрылся с места преступления.После того, как о случившемся узнали родственники подростка, они нашли и жестоко расправились с предполагаемым насильником, родной дядя девочки ранил его ножом.По имеющейся информации, обвиняемый все еще находится в клинике и подключен к аппарату искусственного дыхания, будучи в коме. Следствие в отношении обвиняемого ведется по статье "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней". Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения. Что касается родственника, ранившего предполагаемого насильника, то его обвиняют в попытке убийства. В качестве меры пресечения Сигнахский районный суд избрал для 35-летнего мужчины заключение под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, сигнахский районный суд, кахети, тбилиси
грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, сигнахский районный суд, кахети, тбилиси

Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

16:58 23.01.2024 (обновлено: 18:34 23.01.2024)
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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После инцидента родной дядя девочки ранил обвиняемого в изнасиловании ножом
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Гурджаанский районный суд заочно избрал для 45-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании 13-летней племянницы, тюремное заключение, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Следствием, проведенным МВД, установлено, что 18 января 2024 года обвиняемый изнасиловал несовершеннолетнюю на территории фермы в селе Джимити Гурджаанского района (регион Кахети) и скрылся с места преступления.
После того, как о случившемся узнали родственники подростка, они нашли и жестоко расправились с предполагаемым насильником, родной дядя девочки ранил его ножом.
По имеющейся информации, обвиняемый все еще находится в клинике и подключен к аппарату искусственного дыхания, будучи в коме.
Следствие в отношении обвиняемого ведется по статье "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней". Ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.
Что касается родственника, ранившего предполагаемого насильника, то его обвиняют в попытке убийства. В качестве меры пресечения Сигнахский районный суд избрал для 35-летнего мужчины заключение под стражу.
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