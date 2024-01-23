https://sputnik-georgia.ru/20240123/kak-chasto-vy-puteshestvuete-za-granitsu--285846761.html
Как часто вы путешествуете за границу?
Как часто вы путешествуете за границу?
23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T16:39+0400
2024-01-23T16:39+0400
2024-01-23T16:39+0400
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
туризм
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/79/244697978_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6b87e9958b1a6ae2a48589bfbf365eab.jpg
2024
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/79/244697978_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5a75c972232792546e71b4b770ce7ec9.jpg
Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, туризм, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, туризм, общество, опросы
Как часто вы путешествуете за границу?
© photo: Sputnik / StringerЧемодан в руках у туриста в аэропорту
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться