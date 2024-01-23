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https://sputnik-georgia.ru/20240123/kak-chasto-vy-puteshestvuete-za-granitsu--285846761.html
Как часто вы путешествуете за границу?
Как часто вы путешествуете за границу?
23.01.2024, Sputnik Грузия
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опрос на сайте, опрос sputnik грузия, туризм, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, туризм, общество, опросы

Как часто вы путешествуете за границу?

16:39 23.01.2024
© photo: Sputnik / StringerЧемодан в руках у туриста в аэропорту
Чемодан в руках у туриста в аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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