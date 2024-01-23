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Лавров об изменении политики США по Украине в случае прихода Трампа к власти

Лавров об изменении политики США по Украине в случае прихода Трампа к власти

Текущее поколение политиков в США не вынесло ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР, заявил Лавров 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T17:53+0400

2024-01-23T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. "Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Всё это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", – сказал Лавров в интервью CBS News, отвечая на вопрос, повлияет ли избрание Трампа президентом США на украинский вопрос. Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. По словам главы МИД РФ, мы наблюдаем текущее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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