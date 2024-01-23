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Матч легенд футбола в Батуми – звезды "Интера" и сборной Грузии сыграют 7 марта
Матч легенд футбола в Батуми – звезды "Интера" и сборной Грузии сыграют 7 марта
Билеты на матч с участием звезд футбола уже в продаже 23.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Легендарные игроки-ветераны сборной Грузии по футболу и миланского "Интера" сыграют 7 марта в Батуми на стадионе "Аджарабет" в рамках нового проекта "Серия легенд" (Legend Series). Билеты на игру уже доступны на сайте tkt.ge. За "Интер" выступят обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци. В составе грузинской сборной сыграют лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая. The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. Целью серии является популяризация футбола, формирование фанатской культуры и максимальное использование культурного, спортивного и туристического потенциала Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, батуми, каха каладзе, леван кобиашвили, шота арвеладзе, футбол
спорт, грузия, новости, батуми, каха каладзе, леван кобиашвили, шота арвеладзе, футбол

Матч легенд футбола в Батуми – звезды "Интера" и сборной Грузии сыграют 7 марта

11:01 23.01.2024 (обновлено: 11:06 23.01.2024)
© Georgian Football Federation Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
© Georgian Football Federation
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Билеты на матч с участием звезд футбола уже в продаже
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Легендарные игроки-ветераны сборной Грузии по футболу и миланского "Интера" сыграют 7 марта в Батуми на стадионе "Аджарабет" в рамках нового проекта "Серия легенд" (Legend Series).
Билеты на игру уже доступны на сайте tkt.ge.
За "Интер" выступят обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци.
В составе грузинской сборной сыграют лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.
The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов.
Целью серии является популяризация футбола, формирование фанатской культуры и максимальное использование культурного, спортивного и туристического потенциала Грузии.
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