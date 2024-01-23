https://sputnik-georgia.ru/20240123/match-legend-futbola-v-batumi--zvezdy-intera-i-sbornoy-gruzii-sygrayut-7-marta-285835431.html

Матч легенд футбола в Батуми – звезды "Интера" и сборной Грузии сыграют 7 марта

Матч легенд футбола в Батуми – звезды "Интера" и сборной Грузии сыграют 7 марта

Билеты на матч с участием звезд футбола уже в продаже 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Легендарные игроки-ветераны сборной Грузии по футболу и миланского "Интера" сыграют 7 марта в Батуми на стадионе "Аджарабет" в рамках нового проекта "Серия легенд" (Legend Series). Билеты на игру уже доступны на сайте tkt.ge. За "Интер" выступят обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци. В составе грузинской сборной сыграют лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая. The Legend Series – это независимый проект, созданный в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. Целью серии является популяризация футбола, формирование фанатской культуры и максимальное использование культурного, спортивного и туристического потенциала Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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