https://sputnik-georgia.ru/20240123/moshennichestvo-s-avtomobilyami-v-gruzii---razyskivaetsya-prestupnik--285842903.html

Мошенничество с автомобилями в Грузии – разыскивается преступник

Мошенничество с автомобилями в Грузии – разыскивается преступник

Предполагаемый преступник нажил обманным путем почти четверть миллиона долларов 23.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение одному человеку в мошенническом хищении крупной суммы денег – более 653 тысяч лари (около 245 тысяч долларов), принадлежащих гражданам, сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемый объявлен в розыск.Следствие установило, что 30 января 2023 года обвиняемый учредил ООО "Кавказская транспортная компания 2019" и разместил в Интернете ложные заявления о привозе автомобилей. Обвиняемый заключил с гражданами договоры купли-продажи, на основании которых обязался передать выбранные автомобили их владельцам. Таким образом, обвиняемый завладел 653 181 лари, после чего скрылся. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет. На основании ходатайства прокуратуры суд назначил обвиняемому заочное лишение свободы в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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