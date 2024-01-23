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Мошенничество с автомобилями в Грузии – разыскивается преступник
Мошенничество с автомобилями в Грузии – разыскивается преступник
Предполагаемый преступник нажил обманным путем почти четверть миллиона долларов 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T15:15+0400
2024-01-23T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение одному человеку в мошенническом хищении крупной суммы денег – более 653 тысяч лари (около 245 тысяч долларов), принадлежащих гражданам, сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемый объявлен в розыск.Следствие установило, что 30 января 2023 года обвиняемый учредил ООО "Кавказская транспортная компания 2019" и разместил в Интернете ложные заявления о привозе автомобилей. Обвиняемый заключил с гражданами договоры купли-продажи, на основании которых обязался передать выбранные автомобили их владельцам. Таким образом, обвиняемый завладел 653 181 лари, после чего скрылся. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет. На основании ходатайства прокуратуры суд назначил обвиняемому заочное лишение свободы в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Мошенничество с автомобилями в Грузии – разыскивается преступник
15:15 23.01.2024 (обновлено: 15:29 23.01.2024)
Предполагаемый преступник нажил обманным путем почти четверть миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение одному человеку в мошенническом хищении крупной суммы денег – более 653 тысяч лари (около 245 тысяч долларов), принадлежащих гражданам, сообщает пресс-служба ведомства.
Обвиняемый объявлен в розыск.
Следствие
установило, что 30 января 2023 года обвиняемый учредил ООО "Кавказская транспортная компания 2019" и разместил в Интернете ложные заявления о привозе автомобилей.
Обвиняемый заключил с гражданами договоры купли-продажи, на основании которых обязался передать выбранные автомобили их владельцам. Таким образом, обвиняемый завладел 653 181 лари, после чего скрылся.
Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.
На основании ходатайства прокуратуры суд назначил обвиняемому заочное лишение свободы в качестве меры пресечения.