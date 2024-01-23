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Нарушение тайны личной жизни несовершеннолетней – в Грузии задержан молодой мужчина

Нарушение тайны личной жизни несовершеннолетней – в Грузии задержан молодой мужчина

Мужчина заставлял 13-летнюю девочку отправлять ему фото и видео сексуального характера 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Сотрудники Специальной следственной службы задержали 23-летнего мужчину по обвинению в посягательстве на тайну личной жизни несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что в сентябре 2023 года обвиняемый в социальной сети познакомился с 13-летней девочкой, которую во время общения попросил сделать и прислать фото и видеокадры, где она обнажена. В противном случае он угрожал подкараулить ее у школы и расправиться с ней физически. Напуганная несовершеннолетняя переслала мужчине видео и фото кадры интимного содержания. После этого обвиняемый заставил несовершеннолетнюю прислать дополнительные фото и видеоматериалы, угрожая отправить указанные кадры ее матери и родственникам. А также обвиняемый принуждал несовершеннолетнюю совершать различные действия сексуального характера и отправлять ему видеозаписи, на которых это запечатлено. После того, как о случившемся узнала мать 13-летней, она обратилась в Специальную следственную службу за помощью и реагированием на преступление. В результате проведенных следственных мероприятий в короткие сроки сотрудники Специальной следственной службы задержали обвиняемого, при личном досмотре в его мобильном телефоне был обнаружен фото/видеоматериал интимного содержания несовершеннолетней. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в нарушении тайны личной жизни, принуждении к действиям сексуального характера и развратных действиях. В качестве меры пресечения мужчина был заключен под стражу. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.По данным СМИ, задержанный является военнослужащим. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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