https://sputnik-georgia.ru/20240123/naskolko-vyros-vneshnetorgovyy-oborot-gruzii-v-2023-godu-285828005.html

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году

Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T09:01+0400

2024-01-23T09:01+0400

2024-01-23T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2023 году в страну импортировали продукцию на сумму 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с 2022 годом. Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии в 2023 года составил 9,3 миллиарда долларов, что на 17,4% больше показателей 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-декабре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – почти на 135%, спиртных напитков – 41,6%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 31,8%. В то же время в 2023 году упал экспорт ферросплавов –на 60,7%, медных руд и концентратов – на 53,2%, а также азотных удобрений – на 43,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. В 2023 году больше всех вырос импорт легковых авто – на 84,5%, грузовых авто – 66,4%, а также лекарств – на 34,3%. В прошлом году сократился импорт медных руд и концентратов – на 69,5%, вычислительных машин и их блоков – на 13,6%, нефти и нефтепродуктов – на 12,6%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 2,8%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил почти 3 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"