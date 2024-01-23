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Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году
Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году
Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T09:01+0400
2024-01-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2023 году в страну импортировали продукцию на сумму 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с 2022 годом. Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии в 2023 года составил 9,3 миллиарда долларов, что на 17,4% больше показателей 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д. В январе-декабре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – почти на 135%, спиртных напитков – 41,6%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 31,8%. В то же время в 2023 году упал экспорт ферросплавов –на 60,7%, медных руд и концентратов – на 53,2%, а также азотных удобрений – на 43,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее. В 2023 году больше всех вырос импорт легковых авто – на 84,5%, грузовых авто – 66,4%, а также лекарств – на 34,3%. В прошлом году сократился импорт медных руд и концентратов – на 69,5%, вычислительных машин и их блоков – на 13,6%, нефти и нефтепродуктов – на 12,6%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 2,8%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил почти 3 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году

09:01 23.01.2024
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
Батумский грузовой морской порт на Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В 2023 году в страну импортировали продукцию на сумму 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с 2022 годом.
Внешнеторговый оборот Грузии за 2023 год

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

6 090,6

9,1

Импорт

15 438,4

14,0

Всего

21 529,0

12,5

Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии в 2023 года составил 9,3 миллиарда долларов, что на 17,4% больше показателей 2022 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 126,6

134,8

Медные руды и концентраты

479,3

-53,2

Вино

259,0

2,6

Спиртные напитки

196,2

41,6

Ферросплавы

180,7

-60,7

В январе-декабре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – почти на 135%, спиртных напитков – 41,6%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 31,8%.
В то же время в 2023 году упал экспорт ферросплавов –на 60,7%, медных руд и концентратов – на 53,2%, а также азотных удобрений – на 43,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию товаров за 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

3 162,4

84,5

Нефтепродукты

1 166,9

-12,6

Лекарства

542,8

34,3

Газ

445,0

-2,8

Телефонные аппараты

375,1

15,9

В 2023 году больше всех вырос импорт легковых авто – на 84,5%, грузовых авто – 66,4%, а также лекарств – на 34,3%.
В прошлом году сократился импорт медных руд и концентратов – на 69,5%, вычислительных машин и их блоков – на 13,6%, нефти и нефтепродуктов – на 12,6%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 2,8%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил почти 3 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в 2023 году

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 979,3

6,1

Россия

2 401,5

-3,1

США

2 046,3

60,2

Китай

1 639,6

-12,0

Азербайджан

1 515,9

15,5

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
© AP PhotoТоп-3 стран-экспортеров и стран-импортеров для Грузии - инфографика
Топ-3 стран-экспортеров и стран-импортеров для Грузии - инфографика - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
Топ-3 стран-экспортеров и стран-импортеров для Грузии - инфографика
© AP Photo
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