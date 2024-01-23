Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В 2023 году в страну импортировали продукцию на сумму 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с 2022 годом.
Внешнеторговый оборот Грузии за 2023 год
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
6 090,6
9,1
Импорт
15 438,4
14,0
Всего
21 529,0
12,5
Экспорт составил около 6,1 миллиарда долларов, что на 9,1% больше, чем в январе-декабре 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии в 2023 года составил 9,3 миллиарда долларов, что на 17,4% больше показателей 2022 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 126,6
134,8
Медные руды и концентраты
479,3
-53,2
Вино
259,0
2,6
Спиртные напитки
196,2
41,6
Ферросплавы
180,7
-60,7
В январе-декабре 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто – почти на 135%, спиртных напитков – 41,6%, а также воды, в том числе минеральной и газированной, содержащие сахарные добавки – 31,8%.
В то же время в 2023 году упал экспорт ферросплавов –на 60,7%, медных руд и концентратов – на 53,2%, а также азотных удобрений – на 43,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию товаров за 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
3 162,4
84,5
Нефтепродукты
1 166,9
-12,6
Лекарства
542,8
34,3
Газ
445,0
-2,8
Телефонные аппараты
375,1
15,9
В 2023 году больше всех вырос импорт легковых авто – на 84,5%, грузовых авто – 66,4%, а также лекарств – на 34,3%.
В прошлом году сократился импорт медных руд и концентратов – на 69,5%, вычислительных машин и их блоков – на 13,6%, нефти и нефтепродуктов – на 12,6%, а также нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 2,8%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в 2023 году составил почти 3 миллиарда долларов, что составляет 13,8% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в 2023 году
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 979,3
6,1
Россия
2 401,5
-3,1
США
2 046,3
60,2
Китай
1 639,6
-12,0
Азербайджан
1 515,9
15,5
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
© AP PhotoТоп-3 стран-экспортеров и стран-импортеров для Грузии - инфографика
Топ-3 стран-экспортеров и стран-импортеров для Грузии - инфографика
© AP Photo