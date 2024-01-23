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Шумное выселение в Тбилиси – задержан известный писатель
Шумное выселение в Тбилиси – задержан известный писатель
На акции собрались противники выселения, в том числе гражданские активисты и политики 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T13:43+0400
2024-01-23T13:43+0400
2024-01-23T14:07+0400
грузия
новости
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"банк грузии"
анна долидзе
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси популярного грузинского писателя, гражданского активиста Ираклия Какабадзе, в ходе акции против выселения семьи за банковскую задолженность на улице Кекелидзе, сообщает телекомпания "Мтавари". Во вторник с утра Национальное бюро исполнения приступило к выселению семьи Марины Хатиашвили. Противники выселения, гражданские активисты и политики, заранее собрались около ее дома, забаррикадировали вход в подъезд, послеСпасибо. Сейчас поправлю чего на улицу Кекелидзе прибыли дополнительные силы полиции. МВД пока не комментировало инцидент. По словам лидера оппозиционной партии Анны Долидзе "Для народа", также задержан гражданский активист Георгия Гвинджилия.По словам уже бывшей владелицы квартиры Марины Хатиашвили, в 2008 году она взяла кредит в размере 20 тысяч долларов "Банке Грузии", но в 2013 году из-за полуторамесячной просрочки дело было передано в суд и сотрудница банка передала его частному ипотекарю. В результате женщина выплатила банку 43 тысячи долларов в течении пяти лет. А ипотекарю в общей сложности выплатила 80 тысяч долларов.По информации НПО "Центр социальной справедливости", с 2019 года это пятая попытка выселить семью Хатиашвили. Отмечается, что семья согласна погасить основной долг по кредиту, но на данном этапе им не разрешается этого делать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, "банк грузии", анна долидзе
грузия, новости, общество, "банк грузии", анна долидзе
Шумное выселение в Тбилиси – задержан известный писатель
13:43 23.01.2024 (обновлено: 14:07 23.01.2024)
На акции собрались противники выселения, в том числе гражданские активисты и политики
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси популярного грузинского писателя, гражданского активиста Ираклия Какабадзе, в ходе акции против выселения семьи за банковскую задолженность на улице Кекелидзе, сообщает телекомпания "Мтавари".
Во вторник с утра Национальное бюро исполнения приступило к выселению семьи Марины Хатиашвили. Противники выселения, гражданские активисты и политики, заранее собрались около ее дома, забаррикадировали вход в подъезд, послеСпасибо. Сейчас поправлю чего на улицу Кекелидзе прибыли дополнительные силы полиции.
МВД пока не комментировало инцидент.
По словам лидера оппозиционной партии Анны Долидзе "Для народа", также задержан гражданский активист Георгия Гвинджилия.
По словам уже бывшей владелицы квартиры Марины Хатиашвили, в 2008 году она взяла кредит в размере 20 тысяч долларов "Банке Грузии", но в 2013 году из-за полуторамесячной просрочки дело было передано в суд и сотрудница банка передала его частному ипотекарю. В результате женщина выплатила банку 43 тысячи долларов в течении пяти лет. А ипотекарю в общей сложности выплатила 80 тысяч долларов.
По информации НПО "Центр социальной справедливости", с 2019 года это пятая попытка выселить семью Хатиашвили. Отмечается, что семья согласна погасить основной долг по кредиту, но на данном этапе им не разрешается этого делать.