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https://sputnik-georgia.ru/20240123/snyat-zapret-na-veschanie-radio-sputnik-armeniya--285847389.html
Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения
Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения
Комиссия приостановила на 30 дней деятельность компании, ретранслирующей радио, 20 декабря 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить деятельность компании "Тоспа", ретранслирующей радио Sputnik Армения.Радио Sputnik Армения выйдет в эфир 25 января.Он высоко оценили визит российской делегации и проведенные обсуждения. Вместе с тем Акопян заявил, что если не будут соблюдены необходимые требования, то лицензия будет отозвана, а "Тоспа" лишится возможности вещания в Армении.Регулятор также объявил письменное предупреждение компании "Радио PRO", которая ретранслировала радио Sputnik в Гюмри с нарушением своей же сетки вещания по стране.20 декабря Комиссия по телевидению и радио приняла решение приостановить на 30 дней деятельность компании "Тоспа". Компания была оштрафована на 500 тысяч драмов. В качестве основания для отстранения от эфира названы мысли, высказанные в ходе программ "АбовянTime" Армана Абовяна и "Пятница с Тиграном Кеосаяном".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, sputnik, армения, радио
в мире, новости, политика, sputnik, армения, радио

Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения

17:02 23.01.2024
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - Sputnik Грузия, 1920, 23.01.2024
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
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Комиссия приостановила на 30 дней деятельность компании, ретранслирующей радио, 20 декабря
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить деятельность компании "Тоспа", ретранслирующей радио Sputnik Армения.
Радио Sputnik Армения выйдет в эфир 25 января.

"Мы считали, что минимальные требования для возобновления вещания выполнены... Есть сожаление с российской стороны, есть осуждение со стороны "Тоспы", – сказал глава комиссии Тигран Акопян.

Он высоко оценили визит российской делегации и проведенные обсуждения. Вместе с тем Акопян заявил, что если не будут соблюдены необходимые требования, то лицензия будет отозвана, а "Тоспа" лишится возможности вещания в Армении.
Регулятор также объявил письменное предупреждение компании "Радио PRO", которая ретранслировала радио Sputnik в Гюмри с нарушением своей же сетки вещания по стране.
20 декабря Комиссия по телевидению и радио приняла решение приостановить на 30 дней деятельность компании "Тоспа". Компания была оштрафована на 500 тысяч драмов. В качестве основания для отстранения от эфира названы мысли, высказанные в ходе программ "АбовянTime" Армана Абовяна и "Пятница с Тиграном Кеосаяном".
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