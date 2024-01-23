https://sputnik-georgia.ru/20240123/snyat-zapret-na-veschanie-radio-sputnik-armeniya--285847389.html

Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения

Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения

Комиссия приостановила на 30 дней деятельность компании, ретранслирующей радио, 20 декабря 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T17:02+0400

2024-01-23T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить деятельность компании "Тоспа", ретранслирующей радио Sputnik Армения.Радио Sputnik Армения выйдет в эфир 25 января.Он высоко оценили визит российской делегации и проведенные обсуждения. Вместе с тем Акопян заявил, что если не будут соблюдены необходимые требования, то лицензия будет отозвана, а "Тоспа" лишится возможности вещания в Армении.Регулятор также объявил письменное предупреждение компании "Радио PRO", которая ретранслировала радио Sputnik в Гюмри с нарушением своей же сетки вещания по стране.20 декабря Комиссия по телевидению и радио приняла решение приостановить на 30 дней деятельность компании "Тоспа". Компания была оштрафована на 500 тысяч драмов. В качестве основания для отстранения от эфира названы мысли, высказанные в ходе программ "АбовянTime" Армана Абовяна и "Пятница с Тиграном Кеосаяном".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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