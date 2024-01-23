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Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения
Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения
Комиссия приостановила на 30 дней деятельность компании, ретранслирующей радио, 20 декабря 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T17:02+0400
2024-01-23T17:02+0400
2024-01-23T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить деятельность компании "Тоспа", ретранслирующей радио Sputnik Армения.Радио Sputnik Армения выйдет в эфир 25 января.Он высоко оценили визит российской делегации и проведенные обсуждения. Вместе с тем Акопян заявил, что если не будут соблюдены необходимые требования, то лицензия будет отозвана, а "Тоспа" лишится возможности вещания в Армении.Регулятор также объявил письменное предупреждение компании "Радио PRO", которая ретранслировала радио Sputnik в Гюмри с нарушением своей же сетки вещания по стране.20 декабря Комиссия по телевидению и радио приняла решение приостановить на 30 дней деятельность компании "Тоспа". Компания была оштрафована на 500 тысяч драмов. В качестве основания для отстранения от эфира названы мысли, высказанные в ходе программ "АбовянTime" Армана Абовяна и "Пятница с Тиграном Кеосаяном".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, sputnik, армения, радио
в мире, новости, политика, sputnik, армения, радио
Снят запрет на вещание радио Sputnik Армения
Комиссия приостановила на 30 дней деятельность компании, ретранслирующей радио, 20 декабря
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik
. Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить деятельность компании "Тоспа", ретранслирующей радио Sputnik Армения
.
Радио Sputnik Армения выйдет в эфир 25 января.
"Мы считали, что минимальные требования для возобновления вещания выполнены... Есть сожаление с российской стороны, есть осуждение со стороны "Тоспы", – сказал глава комиссии Тигран Акопян.
Он высоко оценили визит российской делегации и проведенные обсуждения. Вместе с тем Акопян заявил, что если не будут соблюдены необходимые требования, то лицензия будет отозвана, а "Тоспа" лишится возможности вещания в Армении.
Регулятор также объявил письменное предупреждение компании "Радио PRO", которая ретранслировала радио Sputnik в Гюмри с нарушением своей же сетки вещания по стране.
20 декабря Комиссия по телевидению и радио приняла решение приостановить на 30 дней деятельность компании "Тоспа". Компания была оштрафована на 500 тысяч драмов. В качестве основания для отстранения от эфира названы мысли, высказанные в ходе программ "АбовянTime" Армана Абовяна и "Пятница с Тиграном Кеосаяном".