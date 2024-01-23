https://sputnik-georgia.ru/20240123/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-poryadka-600-gruzovikov-285835172.html

Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 600 грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 600 грузовиков

Из-за непогоды периодически вводятся ограничения на передвижение транспорта по Военно-Грузинской дороге 23.01.2024, Sputnik Грузия

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ситуация на дорогах грузии

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Порядка 600 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для всех видов транспорта закрыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье с утра ожидает 578 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, верхний ларс, тбилиси, северная осетия, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог