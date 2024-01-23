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За банковский долг у жителей Тбилиси отобрали квартиру – видео
За банковский долг у жителей Тбилиси отобрали квартиру – видео
За долг перед банком семью жителей Тбилиси решили выселить из их квартиры. Исполнительной инспекции, чтобы войти в здание, пришлось выломать дверь в подъезд 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T15:43+0400
2024-01-23T15:43+0400
2024-01-23T15:46+0400
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Полиции пытались помешать люди, и шумный протест перерос в настоящее противостояние. Семью Хатиашвили пытаются лишить дома уже пять лет за долг по ипотечному кредиту, который был взят в 2008 году у "Банка Грузии" и с тех пор еще не выплачен. Добровольно семья отказалась освобождать свою квартиру.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, происшествия, видео
За банковский долг у жителей Тбилиси отобрали квартиру – видео
15:43 23.01.2024 (обновлено: 15:46 23.01.2024)
За долг перед банком семью жителей Тбилиси решили выселить из их квартиры. Исполнительной инспекции, чтобы войти в здание, пришлось выломать дверь в подъезд
Полиции пытались помешать люди, и шумный протест перерос в настоящее противостояние. Семью Хатиашвили пытаются лишить дома уже пять лет за долг по ипотечному кредиту, который был взят в 2008 году у "Банка Грузии" и с тех пор еще не выплачен. Добровольно семья отказалась освобождать свою квартиру.