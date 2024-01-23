https://sputnik-georgia.ru/20240123/zhenschinu-dvornika-v-tbilisi-sbil-avtomobil-285840022.html

Женщину-дворника в Тбилиси сбил автомобиль

Женщину-дворника в Тбилиси сбил автомобиль

Женщину без сознания доставили в клинику, сообщают СМИ 23.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сотрудницу городской службы очистки Тбилиси во вторник утром сбил автомобиль на улице Джорджа Буша, сообщает телекомпания "Формула". Бригада скорой помощи доставила пострадавшую женщину в клинику. По информации СМИ, женщина была без сознания. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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