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Женщину-дворника в Тбилиси сбил автомобиль
Женщину-дворника в Тбилиси сбил автомобиль
Женщину без сознания доставили в клинику, сообщают СМИ 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T12:30+0400
2024-01-23T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сотрудницу городской службы очистки Тбилиси во вторник утром сбил автомобиль на улице Джорджа Буша, сообщает телекомпания "Формула". Бригада скорой помощи доставила пострадавшую женщину в клинику. По информации СМИ, женщина была без сознания. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Женщину-дворника в Тбилиси сбил автомобиль
12:30 23.01.2024 (обновлено: 13:23 23.01.2024)
Женщину без сознания доставили в клинику, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Сотрудницу городской службы очистки Тбилиси во вторник утром сбил автомобиль на улице Джорджа Буша, сообщает телекомпания "Формула".
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую женщину в клинику.
По информации СМИ, женщина была без сознания.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".