https://sputnik-georgia.ru/20240124/avtobusnye-polosy-poyavyatsya-na-prospekte-gelovani-i-allee-agmashenebeli-v-tbilisi-285870692.html

Автобусные полосы появятся на проспекте Геловани и аллее Агмашенебели в Тбилиси

Автобусные полосы появятся на проспекте Геловани и аллее Агмашенебели в Тбилиси

Так называемых бас-лайнов в грузинской столице станет больше 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T19:02+0400

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2024-01-24T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси оборудует автобусные полосы (т. н. "бас-лайны") на проспекте Маршала Геловани и аллее Агмашенебели, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Обустройство автобусных полос начнется после завершения ремонтных работ на проезжей части проспекта Церетели в конце января. По словам мэра, на сегодняшний день выехать из Диди Дигоми проблематично как для владельцев легковых автомобилей, так и для общественного транспорта. Мэрия Тбилиси уже который год осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является создание транспортных коридоров. Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото>>Для того, чтобы автобусы могли передвигаться беспрепятственно, в разных районах Тбилиси на самых важных транспортных узлах создается соответствующая инфраструктура. Это поможет искоренить существующие задержки с передвижением транспорта и сделать проезд еще более комфортным. Поэтапно городские власти выделяют автобусные полосы на отремонтированных проспектах и улицах Тбилиси: Меликишвили, Чавчавадзе, Тамар Мепе, Казбеги, Пекина. К концу января так называемые "бас-лайны" появятся и на проспекте Церетели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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