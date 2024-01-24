https://sputnik-georgia.ru/20240124/ekspert-rasskazal-povtoritsya-li-zemletryasenie-na-granitse-kazakhstana-kyrgyzstana-i-kitaya-285860013.html
Эксперт рассказал, повторится ли землетрясение на границе Казахстана, Кыргызстана и Китая
Эксперт рассказал, повторится ли землетрясение на границе Казахстана, Кыргызстана и Китая
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов в интервью "Sputnik на русском" рассказал о землетрясении, которое... 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T12:14+0400
2024-01-24T12:14+0400
2024-01-24T12:14+0400
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Ждать ли странам региона повторных толчков подобной мощности? Почему это землетрясение отличалось от катастрофы в Турции, несмотря на сопоставимую мощность? Из-за чего город Алматы перенес произошедшее практически без разрушений? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, казахстан, кыргызстан, китай, землетрясение, видео
мультимедиа, видео, в мире, казахстан, кыргызстан, китай, землетрясение, видео
Эксперт рассказал, повторится ли землетрясение на границе Казахстана, Кыргызстана и Китая
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов в интервью "Sputnik на русском" рассказал о землетрясении, которое произошло в приграничных районах Казахстана, Кыргызстана и Китая
Ждать ли странам региона повторных толчков подобной мощности? Почему это землетрясение отличалось от катастрофы в Турции, несмотря на сопоставимую мощность? Из-за чего город Алматы перенес произошедшее практически без разрушений?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.