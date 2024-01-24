https://sputnik-georgia.ru/20240124/ekspertiza-podtverdila-podlinnost-kartiny-niko-pirosmani--olen-iz-chastnoy-kollektsii-285863714.html

"Олень" настоящий! Подтверждена подлинность картины Пиросмани из частной коллекции

"Олень" настоящий! Подтверждена подлинность картины Пиросмани из частной коллекции

Заключение экспертизы о подлинности картины "Олень" было передано владельцу, а полотно – возвращено 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T13:05+0400

2024-01-24T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Экспертиза подтвердила подлинность картины "Олень" известного грузинского художника Нико Пиросмани (Пиросманишвили), принадлежащей частному коллекционеру, сообщает пресс-служба Минкульта. Частный коллекционер Лаша Шенгелия 2 августа 2023 года обратился в Лабораторию исследования и экспертизы художественных произведений Ираклия Парджиани для проведения экспертного исследования картины "Олень" из частной коллекции, сопровождаемую подписью: "Нико Пиросманишвили". В ходе изучения каротины для сравнения результатов было проведено комплексное исследование нескольких произведений Нико Пиросманашвили, сохранившихся в коллекции Государственного музея искусств Грузии имени Шалвы Амиранашвили. Поверхность окрашенного слоя полотна изучалась с помощью стереомикроскопа и была проведена фотофиксация отдельных фрагментов. Использовались разные методы фотосъемки: макросъемка общего вида и фрагментов в видимом режиме, фотографирование в ультрафиолетовом излучении и инфракрасной камерой, рентгенография и сравнение полученных результатов с существующими рентгенограммами работ Нико Пиросманашвили. Образцы исследовали с помощью Рамановского оптического микроскопа, ИК-спектроскопа Lumos. Также была проведена металлизация (золочение) образцов и исследование под электронным микроскопом. Спектры, измеренные в результате исследований с помощью микроскопов, были расшифрованы и проведена их интерпретация. Превзошли ожидания: выставку Пиросмани в Дании посетило более 250 тысяч человек>>Заключение экспертизы о подлинности картины "Олень" было передано владельцу, а полотно – возвращено. В 2023 году в сотрудничестве с Министерством культуры Грузии и Фондом Ираклия Парджиани в Государственном художественном музее искусств Шалвы Амиранашвили открылась первая в Закавказье государственная лаборатория по исследованию и экспертизе произведений искусства. Лаборатория названа в честь выдающегося художника ХХ века Ираклия Парджиани и была открыта по инициативе министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и при сотрудничестве Фонда Ираклия Парджиани. Меморандум о сотрудничестве Минкульта и фонда был подписан в 2021 году. Лаборатория занимает площадь в 542 м2 в соответствии с современными международными стандартами и оснащена современным технологическим оборудованием. Пиросмани Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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