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Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании
Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании
Власти Грузии решили осуществить дипломатические перестановки 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T18:02+0400
2024-01-24T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании, премьер страны Ираклий Гарибашвили в среду лично встретился с новоназначенными послами, сообщает администрация правительства. Дипломатическую миссию в Израиле возглавит Заза Канделаки, который ранее занимал должность посла в Иордании. Он сменил на этой должности Лашу Жвания. Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Кувейте станет Ношреван Ломтатидзе. Он заменил на этом посту Константина Жгенти. По данным администрации правительства, с июня 2021 года и по настоящее время Ломтатидзе работал главой департамента международных экономических отношений МИД Грузии. Что касается нового посла в Китае, то им стал Паата Каландадзе. Каландадзе заменит на этой должности Арчила Каландия. До назначения послом в КНР Паата Каландадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах. Дипломатическую миссию Грузии в Иордании возглавит Арчил Джулиашвили. Ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Индии. Джулиашвили сменил на этом посту Зазу Канделаки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, китай, иордания, израиль, паата каландадзе, лаша жвания, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, китай, иордания, израиль, паата каландадзе, лаша жвания, ираклий гарибашвили

Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании

18:02 24.01.2024
© photo: Sputnik / StringerЗдание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Власти Грузии решили осуществить дипломатические перестановки
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании, премьер страны Ираклий Гарибашвили в среду лично встретился с новоназначенными послами, сообщает администрация правительства.
Дипломатическую миссию в Израиле возглавит Заза Канделаки, который ранее занимал должность посла в Иордании. Он сменил на этой должности Лашу Жвания.
Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Кувейте станет Ношреван Ломтатидзе. Он заменил на этом посту Константина Жгенти.
По данным администрации правительства, с июня 2021 года и по настоящее время Ломтатидзе работал главой департамента международных экономических отношений МИД Грузии.
Что касается нового посла в Китае, то им стал Паата Каландадзе. Каландадзе заменит на этой должности Арчила Каландия.
До назначения послом в КНР Паата Каландадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дипломатическую миссию Грузии в Иордании возглавит Арчил Джулиашвили. Ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Индии. Джулиашвили сменил на этом посту Зазу Канделаки.
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