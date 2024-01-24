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Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании

Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании

Власти Грузии решили осуществить дипломатические перестановки 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T18:02+0400

2024-01-24T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании, премьер страны Ираклий Гарибашвили в среду лично встретился с новоназначенными послами, сообщает администрация правительства. Дипломатическую миссию в Израиле возглавит Заза Канделаки, который ранее занимал должность посла в Иордании. Он сменил на этой должности Лашу Жвания. Чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Кувейте станет Ношреван Ломтатидзе. Он заменил на этом посту Константина Жгенти. По данным администрации правительства, с июня 2021 года и по настоящее время Ломтатидзе работал главой департамента международных экономических отношений МИД Грузии. Что касается нового посла в Китае, то им стал Паата Каландадзе. Каландадзе заменит на этой должности Арчила Каландия. До назначения послом в КНР Паата Каландадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах. Дипломатическую миссию Грузии в Иордании возглавит Арчил Джулиашвили. Ранее он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Индии. Джулиашвили сменил на этом посту Зазу Канделаки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, китай, иордания, израиль, паата каландадзе, лаша жвания, ираклий гарибашвили