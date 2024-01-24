https://sputnik-georgia.ru/20240124/ivanishvili-za-god-razbogatel-na-25-millionov-dollarov--bloomberg-285874228.html

Иванишвили за год разбогател на 25 миллионов долларов – Bloomberg

Иванишвили за год разбогател на 25 миллионов долларов – Bloomberg

Бидзина Иванишвили занимает 383 место среди 500 миллиардеров мира 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T21:45+0400

2024-01-24T21:45+0400

2024-01-24T21:45+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

bloomberg

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузинский миллиардер, почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с состоянием 6,62 миллиарда долларов оказался на 383 строчке списка миллиардеров по версии издания Bloomberg. По данным экономического издания за 2023 год, состояние миллиардера увеличилось на 25 миллионов долларов. Всего в списке издания 500 миллиардеров мира. По оценке Bloomberg, большая часть состояния Иванишвили – денежные средства (5,58 миллиарда долларов). Кроме того, почетный председатель партии власти Грузии располагает коллекцией предметов искусства на 1 миллиард долларов и недвижимостью, оцениваемой в 45 миллионов долларов. Атака политически ангажированных СМИ против Иванишвили – заявление фонда Cartu>>Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью. В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Иванишвили спустя год после победы коалиции на парламентских выборах ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя единственной правящей партии - "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В 2021 году он вновь ушел из политики, заявив, что это навсегда. Тогда же он заявил, что передает большую часть активов благотворительному фонду. В конце 2023 года Иванишвили снова вернулся в политику, заняв пост почетного председателя партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, экономика, грузия, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, bloomberg