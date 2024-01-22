https://sputnik-georgia.ru/20240122/ataka-politicheski-angazhirovannykh-smi-protiv-ivanishvili--zayavlenie-fonda-cartu-285817162.html
Атака политически ангажированных СМИ против Иванишвили – заявление фонда Cartu
Атака политически ангажированных СМИ против Иванишвили – заявление фонда Cartu
СМИ специально формируют в сознании зрителей настрой, что строительство - это зло, и если строителем является миллиардер Бидзина Иванишвили, то это уже... 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T15:41+0400
2024-01-22T15:41+0400
2024-01-22T16:08+0400
грузия
новости
общество
шалва нателашвили
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
black sea arena
шекветили
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ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Несколько грузинских телекомпаний, за спинами которых легко можно идентифицировать конкретные политические силы, в последние дни развернули единый черный пиар-фронт против основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и ему принадлежащего благотворительного фонда Cartu, говорится в заявлении фонда. Атака однозначно скоординирована, поскольку, как отмечено в заявлении, разные сюжеты сопровождаются "единым лейтмотивом" – "Иванишвили совершает преступление своей строительной деятельностью", а это специально формирует в сознании зрителей настрой, что строительство – это зло, и если строителем является Иванишвили, то это уже криминал. В Cartu напомнили, что в период правления предыдущей власти тот же "медиакластер" рассматривал любое строительство в позитивном ключе и часто многократно освещал торжественное открытие одних и тех же объектов, что, в принципе, как отмечено в заявление фонда, не следует осуждать, поскольку в целом строительство и развитие инфраструктуры страны – это позитивное и полезное событие. Однако, как отмечено в заявлении, поскольку оставление подобных высказываний без ответа может повысить доверие к сфабрикованным обвинениям в чьих-либо глазах, фонд вынужден продолжать отвечать их распространителям. Дошли до комизма - глава парламента о предложении Гахария провести дебаты с Иванишвили>>Как отмечено в заявлении, общеизвестно, что несколько лет назад семья Иванишвили передала большую часть активов в Грузии благотворительному фонду Cartu. Фонд управляет этими активами непосредственно или через свои дочерние компании и продолжает направлять вырученные средства на благотворительные цели. Это прозрачная и разрешенная законом деятельность, подчеркнули в фонде. В данном конкретном случае, как отметили в Cartu, целью было убедить зрителей в том, что Иванишвили пытается заработать деньги с помощью благотворительности. Однако на самом деле, как отмечено в заявлении, семья Иванишвили является единственным донором фонда Cartu.В этом случае правда тоже лежит на поверхности: дочерние компании фонда продали принадлежащую им землю, на которой будущий инвестор должен осуществить строительный проект. Вырученные от продажи земли средства фонд направит на свои благотворительные цели и потратит на текущие проекты, подчеркнули в Cartu. Гахария играет в другой лиге – Каладзе о предложении провести дебаты с Иванишвили>>Уже неоднократно публично объявлялось, что по понятным причинам Иванишвили сегодня находится под неофициальными санкциями, что, естественно, препятствует его пожертвованиям в фонд, отмечено в заявлении. Как отмечено в заявлении, возникает парадоксальная ситуация: если фонд где-то отстает от планов строительства, его критикуют за медленные темпы, а где нет – там само строительство объявляется злом, за что выдвигаются бесконечные беспомощные и абсурдные обвинения. Подобная критика не нова, заявили в Cartu и напомнили, что аналогичная пиар-атака на Иванишвили и фонд впервые была предпринята в 2008 году. Тогда газеты опубликовали статьи лидера "Лейбористской партии Грузии" Шалвы Нателашвили, точнее, короткие пасквили с заголовком: "... Вот почему этот человек (Иванишвили) является врагом Грузии". В заявлении отмечено, что с 2011 года, когда Иванишвили пришел в политику, этот нарратив Нателашвили был перенят тогдашней правящей командой и началась невообразимо масштабная атака и давление как на самого Иванишвили, так и на все структуры Cartu, ядром которых, естественно, был фонд Cartu. Были обнародованы списки бенефициаров, ремонт театров и музеев окрестили глупостью, объекты, построенные, отремонтированные и переданные фондом государству – бесполезными и вредными, включая больницы, стадионы для регби, школы, театры, музеи, открытый концертный зал Black sea Arena в курортном поселке Шекветили, Тбилисский театр оперы и балета, Батумский дельфинарий и многие другие. Судя по всему, и заказчики этой управляемой и оркестрированной по единому плану грязной кампании также должным образом оценивают этот его "талант", отмечено в заявление фонда. Мы полностью понимаем, что за всем этим стоит определенная группа политически мотивированных заинтересованных лиц и ряд неправительственных организаций, которые остаются в тени, являясь главными заказчиками и проводниками этого искусственно управляемого процесса, отмечено в заявлении фонда. Между тем Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.В настоящее время Иванишвили является почетным председателем "Грузинской мечты". Такое решение было принято в конце декабря 2023 года съездом партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. На съезде Иванишвили заявил, что намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Позже стало известно об изменениях в уставе партии – отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты". 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грузия, новости, общество, шалва нателашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, black sea arena, шекветили
Атака политически ангажированных СМИ против Иванишвили – заявление фонда Cartu
15:41 22.01.2024 (обновлено: 16:08 22.01.2024)
СМИ специально формируют в сознании зрителей настрой, что строительство - это зло, и если строителем является миллиардер Бидзина Иванишвили, то это уже криминал, сказано в заявлении фонда
ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Несколько грузинских телекомпаний, за спинами которых легко можно идентифицировать конкретные политические силы, в последние дни развернули единый черный пиар-фронт против основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и ему принадлежащего благотворительного фонда Cartu, говорится в заявлении фонда.
Атака однозначно скоординирована, поскольку, как отмечено в заявлении, разные сюжеты сопровождаются "единым лейтмотивом" – "Иванишвили совершает преступление своей строительной деятельностью", а это специально формирует в сознании зрителей настрой, что строительство – это зло, и если строителем является Иванишвили, то это уже криминал.
В Cartu напомнили, что в период правления предыдущей власти тот же "медиакластер" рассматривал любое строительство в позитивном ключе и часто многократно освещал торжественное открытие одних и тех же объектов, что, в принципе, как отмечено в заявление фонда, не следует осуждать, поскольку в целом строительство и развитие инфраструктуры страны – это позитивное и полезное событие.
"Проблема возникает при ведении двойных стандартов, когда здравый смысл приносится в жертву политическому заказу, и то, что вы чуть ли не изображали как героизм при предыдущей власти, сегодня вами объявлено преступлением. Очевидно, что за этими слабыми, но хорошо оркестрированными обвинениями на самом деле стоит всего лишь политическая подоплека", – говорится в заявлении.
Однако, как отмечено в заявлении, поскольку оставление подобных высказываний без ответа может повысить доверие к сфабрикованным обвинениям в чьих-либо глазах, фонд вынужден продолжать отвечать их распространителям.
Как отмечено в заявлении, общеизвестно, что несколько лет назад семья Иванишвили передала большую часть активов в Грузии благотворительному фонду Cartu. Фонд управляет этими активами непосредственно или через свои дочерние компании и продолжает направлять вырученные средства на благотворительные цели. Это прозрачная и разрешенная законом деятельность, подчеркнули в фонде.
"Естественно, целью кампании в СМИ против нас не является установление истины. Все сюжеты напичканы максимально непонятными фразами, которые, как правило, выбрасываются "экспертами" сомнительного происхождения. Все это делается для того, чтобы сбить с толку рядового слушателя и интенсивностью, тональностью, часто даже музыкальным оформлением материала, создать для него желаемое настроение и заставить поверить в то, что происходит ужасное, коварное преступление", – отмечено в заявлении.
В данном конкретном случае, как отметили в Cartu, целью было убедить зрителей в том, что Иванишвили пытается заработать деньги с помощью благотворительности. Однако на самом деле, как отмечено в заявлении, семья Иванишвили является единственным донором фонда Cartu.
"То есть Бидзина Иванишвили регулярно жертвует фонду собственные средства и доходы, и относится к вопросу благотворительности настолько тонко, что за 30-летнюю историю фонда он ни разу не финансировал никого из своих членов семьи, родственников или близких через фонд, а в это же время его обвиняют в обогащении за счет фонда!" – говорится в заявлении.
В этом случае правда тоже лежит на поверхности: дочерние компании фонда продали принадлежащую им землю, на которой будущий инвестор должен осуществить строительный проект. Вырученные от продажи земли средства фонд направит на свои благотворительные цели и потратит на текущие проекты, подчеркнули в Cartu.
Уже неоднократно публично объявлялось, что по понятным причинам Иванишвили сегодня находится под неофициальными санкциями, что, естественно, препятствует его пожертвованиям в фонд, отмечено в заявлении.
"Несмотря на это, фонд и сегодня продолжает свои проекты и тратит сотни миллионов лари на благо нашей страны. Однако, если бы не было упомянутых выше препятствий, мы бы проделали в два-три раза больше работы и продвинули бы существующие проекты, среди которых важнейшие объекты образования, науки, культуры и спорта нашей страны", – говорится в заявлении.
Как отмечено в заявлении, возникает парадоксальная ситуация: если фонд где-то отстает от планов строительства, его критикуют за медленные темпы, а где нет – там само строительство объявляется злом, за что выдвигаются бесконечные беспомощные и абсурдные обвинения.
Подобная критика не нова, заявили в Cartu и напомнили, что аналогичная пиар-атака на Иванишвили и фонд впервые была предпринята в 2008 году. Тогда газеты опубликовали статьи лидера "Лейбористской партии Грузии" Шалвы Нателашвили, точнее, короткие пасквили с заголовком: "... Вот почему этот человек (Иванишвили) является врагом Грузии".
"Краткое содержание этих глупых текстов означало, что посредством благотворительных проектов Иванишвили помогает не стране, а "режиму Саакашвили" (на тот момент президент Грузии – ред.), а до этого его детищем был "режим Шеварднадзе", поэтому его благотворительность была объявлена злом", – отметили в Cartu.
В заявлении отмечено, что с 2011 года, когда Иванишвили пришел в политику, этот нарратив Нателашвили был перенят тогдашней правящей командой и началась невообразимо масштабная атака и давление как на самого Иванишвили, так и на все структуры Cartu, ядром которых, естественно, был фонд Cartu.
"Именно тогда пропагандистский нарратив о том, что "благотворительность – это зло" был поднят почти в категорический императив, все проекты и программы фонда были объявлены вредоносными", – отмечено в заявлении.
Были обнародованы списки бенефициаров, ремонт театров и музеев окрестили глупостью, объекты, построенные, отремонтированные и переданные фондом государству – бесполезными и вредными, включая больницы, стадионы для регби, школы, театры, музеи, открытый концертный зал Black sea Arena в курортном поселке Шекветили, Тбилисский театр оперы и балета, Батумский дельфинарий и многие другие.
"Примечательно и забавно, что вышеупомянутый господин Нателашвили, который уже оказался в лагере сторонников Саакашвили, продолжает с этих позиций выдвигать обвинения не менее абсурдного и комичного характера в адрес Иванишвили и Cartu. Надо честно признать, что в жанре политической сатиры и комедии он неподражаем", – говорится в заявлении.
Судя по всему, и заказчики этой управляемой и оркестрированной по единому плану грязной кампании также должным образом оценивают этот его "талант", отмечено в заявление фонда.
"Есть известное высказывание о том, что "человеческое безрассудство не имеет границ", которое приписывают нескольким известным личностям в различных редакциях. В нашем случае можно сказать, что бессмыслица и абсурдность заявлений Нателашвили действительно не имеют границ!" – отмечено в заявлении.
Мы полностью понимаем, что за всем этим стоит определенная группа политически мотивированных заинтересованных лиц и ряд неправительственных организаций, которые остаются в тени, являясь главными заказчиками и проводниками этого искусственно управляемого процесса, отмечено в заявлении фонда.
Между тем Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.
В настоящее время Иванишвили является почетным председателем "Грузинской мечты". Такое решение было принято в конце декабря 2023 года съездом партии.
Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции.
На съезде Иванишвили заявил, что намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Позже стало известно об изменениях в уставе партии – отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты".