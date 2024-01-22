https://sputnik-georgia.ru/20240122/ataka-politicheski-angazhirovannykh-smi-protiv-ivanishvili--zayavlenie-fonda-cartu-285817162.html

Атака политически ангажированных СМИ против Иванишвили – заявление фонда Cartu

Атака политически ангажированных СМИ против Иванишвили – заявление фонда Cartu

СМИ специально формируют в сознании зрителей настрой, что строительство - это зло, и если строителем является миллиардер Бидзина Иванишвили, то это уже... 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T15:41+0400

2024-01-22T15:41+0400

2024-01-22T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Несколько грузинских телекомпаний, за спинами которых легко можно идентифицировать конкретные политические силы, в последние дни развернули единый черный пиар-фронт против основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили и ему принадлежащего благотворительного фонда Cartu, говорится в заявлении фонда. Атака однозначно скоординирована, поскольку, как отмечено в заявлении, разные сюжеты сопровождаются "единым лейтмотивом" – "Иванишвили совершает преступление своей строительной деятельностью", а это специально формирует в сознании зрителей настрой, что строительство – это зло, и если строителем является Иванишвили, то это уже криминал. В Cartu напомнили, что в период правления предыдущей власти тот же "медиакластер" рассматривал любое строительство в позитивном ключе и часто многократно освещал торжественное открытие одних и тех же объектов, что, в принципе, как отмечено в заявление фонда, не следует осуждать, поскольку в целом строительство и развитие инфраструктуры страны – это позитивное и полезное событие. Однако, как отмечено в заявлении, поскольку оставление подобных высказываний без ответа может повысить доверие к сфабрикованным обвинениям в чьих-либо глазах, фонд вынужден продолжать отвечать их распространителям. Дошли до комизма - глава парламента о предложении Гахария провести дебаты с Иванишвили>>Как отмечено в заявлении, общеизвестно, что несколько лет назад семья Иванишвили передала большую часть активов в Грузии благотворительному фонду Cartu. Фонд управляет этими активами непосредственно или через свои дочерние компании и продолжает направлять вырученные средства на благотворительные цели. Это прозрачная и разрешенная законом деятельность, подчеркнули в фонде. В данном конкретном случае, как отметили в Cartu, целью было убедить зрителей в том, что Иванишвили пытается заработать деньги с помощью благотворительности. Однако на самом деле, как отмечено в заявлении, семья Иванишвили является единственным донором фонда Cartu.В этом случае правда тоже лежит на поверхности: дочерние компании фонда продали принадлежащую им землю, на которой будущий инвестор должен осуществить строительный проект. Вырученные от продажи земли средства фонд направит на свои благотворительные цели и потратит на текущие проекты, подчеркнули в Cartu. Гахария играет в другой лиге – Каладзе о предложении провести дебаты с Иванишвили>>Уже неоднократно публично объявлялось, что по понятным причинам Иванишвили сегодня находится под неофициальными санкциями, что, естественно, препятствует его пожертвованиям в фонд, отмечено в заявлении. Как отмечено в заявлении, возникает парадоксальная ситуация: если фонд где-то отстает от планов строительства, его критикуют за медленные темпы, а где нет – там само строительство объявляется злом, за что выдвигаются бесконечные беспомощные и абсурдные обвинения. Подобная критика не нова, заявили в Cartu и напомнили, что аналогичная пиар-атака на Иванишвили и фонд впервые была предпринята в 2008 году. Тогда газеты опубликовали статьи лидера "Лейбористской партии Грузии" Шалвы Нателашвили, точнее, короткие пасквили с заголовком: "... Вот почему этот человек (Иванишвили) является врагом Грузии". В заявлении отмечено, что с 2011 года, когда Иванишвили пришел в политику, этот нарратив Нателашвили был перенят тогдашней правящей командой и началась невообразимо масштабная атака и давление как на самого Иванишвили, так и на все структуры Cartu, ядром которых, естественно, был фонд Cartu. Были обнародованы списки бенефициаров, ремонт театров и музеев окрестили глупостью, объекты, построенные, отремонтированные и переданные фондом государству – бесполезными и вредными, включая больницы, стадионы для регби, школы, театры, музеи, открытый концертный зал Black sea Arena в курортном поселке Шекветили, Тбилисский театр оперы и балета, Батумский дельфинарий и многие другие. Судя по всему, и заказчики этой управляемой и оркестрированной по единому плану грязной кампании также должным образом оценивают этот его "талант", отмечено в заявление фонда. Мы полностью понимаем, что за всем этим стоит определенная группа политически мотивированных заинтересованных лиц и ряд неправительственных организаций, которые остаются в тени, являясь главными заказчиками и проводниками этого искусственно управляемого процесса, отмечено в заявлении фонда. Между тем Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.В настоящее время Иванишвили является почетным председателем "Грузинской мечты". Такое решение было принято в конце декабря 2023 года съездом партии. Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. На съезде Иванишвили заявил, что намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию центра тяжести. Позже стало известно об изменениях в уставе партии – отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты". 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грузия, новости, общество, шалва нателашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, black sea arena, шекветили