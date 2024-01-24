https://sputnik-georgia.ru/20240124/kollektivnomu-natsdvizheniyu-nuzhno-ustroit-nyurnbergskiy-protsess-v-gruzii---sila-naroda-285868980.html

Коллективному "Нацдвижению" нужно устроить "Нюрнбергский процесс" в Грузии – "Сила народа"

Коллективному "Нацдвижению" нужно устроить "Нюрнбергский процесс" в Грузии – "Сила народа"

Представители "Силы народа" пророчат новые альянсы в Грузии в преддверии выборов 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T17:33+0400

2024-01-24T17:33+0400

2024-01-24T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Общественное движение "Сила народа" заявило о необходимости устроить грузинский "Нюрнбергский процесс" с тем, чтобы привлечь коллективное "Нацдвижение" к ответственности за наиболее тяжкие преступления, которые они совершили будучи во власти, а также после ее потери.Представители "Силы народа" и правящей силы "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Именно эти партии, по мнению авторов заявления, нужно судить не только за такие тяжкие преступления, как пытки людей, бизнес-рэкет, "элитная коррупция", фальсификация выборов, которые имели место во время правления "Нацдвижения", но и за преступления, которые они совершили после смены власти в 2012 году. По мнению авторов заявления, коллективное "Нацдвижение" – это агентура, которая управляется и координируется из единого центра. Авторы заявления также отметили, что недавно "глобальная партия войны" убедила Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания написать об осужденном экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, что видеонаблюдение унижало его достоинство. "На фоне, когда сегодня никто не говорит об убийстве, пытках, отравлении Саакашвили и подобной чепухе, этот маленький жест в основном был предназначен для других агентов. Другие агенты должны были увидеть, что покровители не жертвуют своими сотрудниками до конца и, по крайней мере, не оставляют в тюрьме полностью без внимания", – говорится в заявлении. Войны и искусственный интеллект: Илия II затронул острые темы в своем послании>>По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом, "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". "Мы все помним, что "глобальная партия войны" подняла на ноги чуть ли не всех своих европейских агентов, чтобы спасти Саакашвили. Они могут продолжать эту линию и сейчас, но, похоже, их предвыборная стратегия направлена не на Саакашвили, а на что-то другое", – уверены авторы заявления. По мнению авторов заявления, если бы они захотели освободить Саакашвили, то в любой момент убедили бы президента Грузии Саломе Зурабишвили его помиловать. Президент Грузии уже около года избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция – "нет и никогда". Соответственно, по мнению авторов заявления, "глобальная партия войны" делает больше акцента не на Саакашвили, а на Зурабишвили. По их расчетам, в 2021 году "завербованную" Зурабишвили должны присоединить к оппозиционной партии "Лело для Грузии" и помочь этому союзу преодолеть 5-процентный барьер. А в том случае, если Зурабишвили убедят в помиловании Саакашвили, то она растратит и те скудные ресурсы, которыми располагает сегодня, уверены авторы заявлении. По мнению авторов заявления, окончательный выбор между Зурабишвили и Саакашвили будет сделан "глобальной партией войны" за пару месяцев до парламентских выборов, которые должны состоятся 26 октября. Соответственно, "глобальная партия войны" по-прежнему соблюдает баланс, говоря о несуществующем достоинстве Саакашвили и оставляя вопрос о помиловании открытым. С большей вероятностью в конечном итоге выбор все равно остановится на альянсе Саломе–"Лело", считают авторы заявления. Как отмечено в заявлении, параллельно "глобальная партия войны" также работает над объединением основателя и экс-гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и экс-председателя "Нацдвижения" Ники Мелия. Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" в конце 2023 года. "Если они посчитают, что у них есть ресурсы для преодоления 5-процентного барьера самостоятельно, они будут участвовать в выборах отдельно. В противном случае они присоединятся к блоку Саломе–"Лело", – считают авторы заявления. Еще в конце ноября 2023 года Хазарадзе опубликовал пост в соцсети с надписью "Середина должна собраться". Как позднее разъяснил член "Лело" Ираклий Купрадзе, заявление Хазарадзе подразумевало возвращение многопартийности и разнообразия. В "Лело" считают важным создать новую политическую силу в качестве третьей силы, дистанцированной от "Нацдвижения" и "Грузинской мечты". "Факт, что в 2016, 2020 и 2021 годах они не смогли закрепить имя середины (შუაშისტის) ни за "Европейской Грузией" Бокерия, ни за "Лело" Хазарадзе, ни за партией Гахария. Скорее всего, очередная попытка сменить псевдосрединный (ფსევდოშუაშისტური) союз также закончится провалом. Главное, чтобы общество тщательно следило за всем, чтобы ни одна псевдосрединная партия (ფსევდოშუაშისტურმა) не смогла преодолеть даже 5-процентный барьер", – говорится в заявлении. Выборы в Грузии Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, единое национальное движение, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия