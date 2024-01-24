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Ложка дегтя в грузинской экономике: почему падает обрабатывающая промышленность?

Ложка дегтя в грузинской экономике: почему падает обрабатывающая промышленность?

Несмотря на стремительный рост грузинской экономики третий год подряд, некоторые ее секторы, занимающие важное место в экспорте, показали тенденцию к снижению... 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T10:02+0400

2024-01-24T10:02+0400

2024-01-24T10:02+0400

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В 2020 году экономика Грузии упала на 6,8%, но уже с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. Однако, несмотря на впечатляющий рост, один из важнейших секторов экономики – обрабатывающая промышленность – демонстрирует тенденцию к падению. Что стало причиной упадка важнейшего сектора Грузии и есть ли перспектива исправления ситуации, разбирался Sputnik Грузия. Промышленность в цифрах Как заявил исполнительный директор Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" Гогита Тодрадзе, снижение в секторе обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2023 года по большей части было связано с химической промышленностью. В первую очередь это произошло за счет снижения объемов производства минеральных удобрений. Темпы их экспорта снизились примерно на 22% (преимущественно из-за снижения поставок в Перу). Еще хуже ситуация обстояла с экспортом ферросплавов. На фоне падения спроса на ферросплавы на международном рынке и общего снижения цен, а также в условиях антидемпинговой пошлины, введенной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза), большинство ферросплавных заводов Грузии остановили или сократили производство. Евразийская экономическая комиссия решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении ферросиликомарганца из Грузии в конце 2022 года. Причина – наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба данной отрасли экономики ЕАЭС. Решение вступило в силу 25 января 2023 года. Антидемпинговая мера будет действовать в течение пяти лет. Размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. По данным "Сакстата", в феврале 2023 года ферросплавы уже не поставлялись в Россию, которая была одним из основных рынков сбыта. До введения пошлины, до 25 января прошлого года, на российский рынок было экспортировано ферросплавов на сумму $45,3 млн. Между тем, в феврале прошлого года экспорт ферросплавов составил всего $20,8 млн, что в 3,3 раза меньше, чем в феврале 2022 года, когда из Грузии вывезли продукции на сумму $69,05 млн. Что касается последних данных, в 2023 году из Грузии экспортировали ферросплавов на сумму $180,7 млн – это на 60,7% меньше экспортных показателей за 2022 год. В борьбе за выживание По информации председателя Ассоциации ферросплавов Нугзара Кевлишвили, в Грузии насчитывается около 20 компаний, производящих ферросплавы, и более половины из них прекратили работу, тогда как остальные сократили производство. "Ферросплавы почти полностью экспортируются, и только 2-3% продается на местном рынке, потому что в Грузии мало компаний, нуждающихся в этом продукте", – заявил Кевлишвили в эфире медиаплатформы BMG. Ассоциация ферросплавов ожидает, что грузинские производители попытаются заменить Россию американским и турецким рынками. Между тем, крупнейший в стране Зестафонский завод ферросплавов остановил 75% производственных мощностей. С 1 сентября 2023 года остановлена работа 7 крупных печей (всего у завода 8 больших печей и 3 маленьких). Еще в октябре прошлого года гендиректор Georgian Manganese (владеет Зестафонским заводом) Лаша Тутберидзе причиной решения о сокращении производства назвал кризис на мировом рынке ферросплавов. Он отметил, что на тот момент цены на мировом рынке были на $200 ниже себестоимости производства, и перспективы коррекции в ближайшие полгода не просматриваются. В заложниках мирового порядка Поскольку Грузия тоже привязана к внешним экономическим связям, то ситуация на мировом рынке накладывает отпечаток на экономику страны, отмечает эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе. По словам эксперта, для того, чтобы рост экономики Грузии был высоким, недостаточно иметь желание, консолидацию производственных мощностей правительства и бизнес-кругов и населения, а нужно еще, чтобы мировая экономика имела спрос на ту продукцию, которую будет производить Грузия. В пример Арчвадзе привел и снижение показателей экспорта ферросплавов, меди и азотных удобрений из Грузии, из-за чего бюджет страны не досчитался почти $1 млрд ввиду снижения цен и спроса на эту продукцию. Новый рекорд – вице-премьер о внешнеторговом обороте Грузии >>"Из-за этого наш экспорт показал не существенный рост, а вялотекущее развитие. В прошлом году на ту продукцию, которая занимает довольно-таки высокий удельный вес в нашем экспорте – это, в первую очередь, ферросплавы, азотные удобрения – в мире упал спрос. В прошлом году мы недополучили экспорта данной продукции примерно на $900 млн. Для такой страны как Грузия, это довольно-таки существенный удар", – отметил эксперт. Это, по его словам, нанесло серьезный отпечаток на объем производства как в этих отраслях, так и в целом внутри страны, а также оказало негативное влияние на экспортный потенциал. Исправится ли ситуация в 2024 году, сказать сложно, так как перспективы наращивания экспорта грузинской продукции зависят не только от возможностей страны, но и от общемировой тенденции. Если в мире будет экономическая стагнация, рецессия, низкий рост спроса на импортную продукцию, то для грузинских продуктов, соответственно, будет сужаться возможность реализации собственных товаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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