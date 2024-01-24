Спортивная инфраструктура в Тбилиси – что делает мэрия
16:04 24.01.2024 (обновлено: 16:19 24.01.2024)
© Tbilisi City HallМэрия столицы строит и обновляет спортивную инфраструктуру города
© Tbilisi City Hall
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Внедрение здорового образа жизни является одним из обязательных условий для сильного будущего Грузии, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Обновление и строительство спортивной инфраструктуры идет в Тбилиси в активном режиме и перечислил, какие проекты осуществляет и намерена осуществить мэрия, заявил столичный градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Осуществление множества проектов уже завершилось, а часть продолжается или находится на заключительном этапе. Среди осуществленных проектов – обновление бассейна в окраинном районе Глдани, который начнет работать с февраля 2024 года. Весной завершатся строительные работы многофункционального общественного центра в спальном районе Диди Дигоми.
"Сохранение спортивных традиций, их углубление и внедрение здорового образа жизни является одним из обязательных условий для сильного будущего нашей страны. В этом направлении мы осуществили не один важный проект и продолжим активную работу в будущем", – заявил Каладзе.
Каладзе также отметил, что в Вазисубани и районе Диди Дигоми завершились работы по обустройству открытых скейт-площадок. В Вазисубани также завершается строительство футбольной площадки, которая откроется в феврале этого года.
На последнем этапе находится строительство спортивного зала на улице Асатиани. По словам Каладзе, на данный момент идет закупка тренажеров и соответствующего инвентаря. Открытие центра планируется весной этого года. На завершающем этапе также находится Дом учащейся молодежи в Самгорском районе, он также откроется весной.
© Tbilisi City HallМэрия столицы строит и обновляет спортивную инфраструктуру города
Мэрия столицы строит и обновляет спортивную инфраструктуру города
© Tbilisi City Hall
В районе Варкетили завершается первый этап строительных работ многофункционального общественного центра, в марте начнется второй этап работ. Открытие центра запланировано на лето.
Строительство спортивного комплекса идет в селе Диди Лило, там строительные работы завершатся осенью.
Планируется строительство кортов в районе Вера, а также многофункционального общественного комплекса в Дигомском массиве.
© Tbilisi City HallМэрия столицы строит и обновляет спортивную инфраструктуру города
Мэрия столицы строит и обновляет спортивную инфраструктуру города
© Tbilisi City Hall
Мэрия Тбилиси также планирует заменить покрытие регбийной площадки в районе Мухиани.
В мэрии также отметили, что на данный момент идет поиск средств для реконструкции центра фигурного катания и спортивного комплекса в района Темка, площадки Эдельвейс и строительства закрытой скейт-площадки в районе Исани.