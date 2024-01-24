https://sputnik-georgia.ru/20240124/vne-konstitutsii---deputat-partii-vlasti-gruzii-otvetil-na-ugrozu-storonnikov-saakashvili-285876185.html

Вне Конституции – депутат партии власти Грузии ответил на угрозу сторонников Саакашвили

Вне Конституции – депутат партии власти Грузии ответил на угрозу сторонников Саакашвили

Представитель Михаила Саакашвили заявила о намерении обратиться в прокуратуру Украины 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T23:13+0400

2024-01-24T23:13+0400

2024-01-24T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Международные суды неоднократно подтвердили соблюдение прав осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил замглавы юридического комитета парламента Грузии Давид Матикашвили. Член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", представитель экс-президента Софо Джапаридзе 24 января заявила о намерении обратиться в прокуратуру Украины для "разоблачения всех лиц, причастных к преступлению, совершенному против Михаила Саакашвили".В мае 2023 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе на лечение в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Коллективному "Нацдвижению" нужно устроить "Нюрнбергский процесс" в Грузии – "Сила народа">>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия