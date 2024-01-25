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Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото
Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото
Профсоюзы Франции требуют от правительства конкретных действий по решению их жалоб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят протесты фермеров 25.01.2024, Sputnik Грузия
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Французские фермеры недовольны чрезмерными финансовыми расходами, суровыми правилами по защите окружающей среды, а также недостаточными ценами на их продукцию.Несколько последних дней фермеры на тракторах блокировали автострады на юге страны, преимущественно в окрестностях Тулузы и ближе к границе с Испанией.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, испания, общество

Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото

14:47 25.01.2024
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Профсоюзы Франции требуют от правительства конкретных действий по решению их жалоб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят протесты фермеров
Французские фермеры недовольны чрезмерными финансовыми расходами, суровыми правилами по защите окружающей среды, а также недостаточными ценами на их продукцию.
Несколько последних дней фермеры на тракторах блокировали автострады на юге страны, преимущественно в окрестностях Тулузы и ближе к границе с Испанией.
© AFP 2024 / Christophe Archambault

С января во Франции идут массовые акции протеста фермеров.

С января во Франции идут массовые акции протеста фермеров. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Christophe Archambault

С января во Франции идут массовые акции протеста фермеров.

© AFP 2024 / Olivier Chassignole

Протесты фермеров, недовольных политикой правительства, с каждым днем набирают обороты.

Протесты фермеров, недовольных политикой правительства, с каждым днем набирают обороты. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Olivier Chassignole

Протесты фермеров, недовольных политикой правительства, с каждым днем набирают обороты.

© AFP 2024 / Matthieu Mirville

Фермеры выступают против повышения стоимости дизельного топлива, падения доходов из-за импорта украинского зерна в страну и сложности бюрократических процедур.

Фермеры выступают против повышения стоимости дизельного топлива, падения доходов из-за импорта украинского зерна в страну и сложности бюрократических процедур. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Matthieu Mirville

Фермеры выступают против повышения стоимости дизельного топлива, падения доходов из-за импорта украинского зерна в страну и сложности бюрократических процедур.

© AFP 2024 / Nicolas Mollo

Они блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.

Они блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Nicolas Mollo

Они блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.

© AFP 2024 / Nicolas Mollo

Мужчина едет на велосипеде по заблокированному виадуку.

Мужчина едет на велосипеде по заблокированному виадуку. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Nicolas Mollo

Мужчина едет на велосипеде по заблокированному виадуку.

© AFP 2024 / Christophe Archambault

В коммуне Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания протестующие аграрии заблокировали вход в здание префектуры.

В коммуне Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания протестующие аграрии заблокировали вход в здание префектуры. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Christophe Archambault

В коммуне Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания протестующие аграрии заблокировали вход в здание префектуры.

© AFP 2024 / Gaizka Iroz

Грузовики и тракторы вывалили у входа огромные кучи сена, навоза, автомобильных покрышек и различных отходов.

Грузовики и тракторы вывалили у входа огромные кучи сена, навоза, автомобильных покрышек и различных отходов. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / Gaizka Iroz

Грузовики и тракторы вывалили у входа огромные кучи сена, навоза, автомобильных покрышек и различных отходов.

© AFP 2024 / Christophe Archambault

Фермеры смотрят на пожар в Управлении территорий Лота и Гаронны.

Фермеры смотрят на пожар в Управлении территорий Лота и Гаронны. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Christophe Archambault

Фермеры смотрят на пожар в Управлении территорий Лота и Гаронны.

© AFP 2024 / Guillaume Souvant

Профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю и так долго, как это будет необходимо".

Профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты &quot;всю неделю и так долго, как это будет необходимо&quot;. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / Guillaume Souvant

Профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю и так долго, как это будет необходимо".

© AFP 2024 / Olivier Chassignole

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство "мобилизоваться", чтобы решить проблемы.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство &quot;мобилизоваться&quot;, чтобы решить проблемы. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Olivier Chassignole

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство "мобилизоваться", чтобы решить проблемы.

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