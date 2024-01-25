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Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото
Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото
Профсоюзы Франции требуют от правительства конкретных действий по решению их жалоб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят протесты фермеров 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T14:47+0400
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Французские фермеры недовольны чрезмерными финансовыми расходами, суровыми правилами по защите окружающей среды, а также недостаточными ценами на их продукцию.Несколько последних дней фермеры на тракторах блокировали автострады на юге страны, преимущественно в окрестностях Тулузы и ближе к границе с Испанией.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, испания, общество
Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото
Профсоюзы Франции требуют от правительства конкретных действий по решению их жалоб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят протесты фермеров
Французские фермеры недовольны чрезмерными финансовыми расходами, суровыми правилами по защите окружающей среды, а также недостаточными ценами на их продукцию.
Несколько последних дней фермеры на тракторах блокировали автострады на юге страны, преимущественно в окрестностях Тулузы и ближе к границе с Испанией.
© AFP 2024 / Christophe Archambault
С января во Франции идут массовые акции протеста фермеров.
С января во Франции идут массовые акции протеста фермеров.
© AFP 2024 / Olivier Chassignole
Протесты фермеров, недовольных политикой правительства, с каждым днем набирают обороты.
Протесты фермеров, недовольных политикой правительства, с каждым днем набирают обороты.
© AFP 2024 / Matthieu Mirville
Фермеры выступают против повышения стоимости дизельного топлива, падения доходов из-за импорта украинского зерна в страну и сложности бюрократических процедур.
Фермеры выступают против повышения стоимости дизельного топлива, падения доходов из-за импорта украинского зерна в страну и сложности бюрократических процедур.
© AFP 2024 / Nicolas Mollo
Они блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.
Они блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.
© AFP 2024 / Nicolas Mollo
Мужчина едет на велосипеде по заблокированному виадуку.
Мужчина едет на велосипеде по заблокированному виадуку.
© AFP 2024 / Christophe Archambault
В коммуне Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания протестующие аграрии заблокировали вход в здание префектуры.
В коммуне Ажен в департаменте Ло и Гаронна в регионе Новая Аквитания протестующие аграрии заблокировали вход в здание префектуры.
© AFP 2024 / Gaizka Iroz
Грузовики и тракторы вывалили у входа огромные кучи сена, навоза, автомобильных покрышек и различных отходов.
Грузовики и тракторы вывалили у входа огромные кучи сена, навоза, автомобильных покрышек и различных отходов.
© AFP 2024 / Christophe Archambault
Фермеры смотрят на пожар в Управлении территорий Лота и Гаронны.
Фермеры смотрят на пожар в Управлении территорий Лота и Гаронны.
© AFP 2024 / Guillaume Souvant
Профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю и так долго, как это будет необходимо".
Профсоюзы фермеров заявили, что намерены продолжать протесты "всю неделю и так долго, как это будет необходимо".
© AFP 2024 / Olivier Chassignole
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство "мобилизоваться", чтобы решить проблемы.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство "мобилизоваться", чтобы решить проблемы.