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Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото

Протесты фермеров во Франции продолжаются - фото

Профсоюзы Франции требуют от правительства конкретных действий по решению их жалоб. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходят протесты фермеров 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T14:47+0400

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Французские фермеры недовольны чрезмерными финансовыми расходами, суровыми правилами по защите окружающей среды, а также недостаточными ценами на их продукцию.Несколько последних дней фермеры на тракторах блокировали автострады на юге страны, преимущественно в окрестностях Тулузы и ближе к границе с Испанией.

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