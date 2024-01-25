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Автомобиль насмерть сбил дворника в Батуми
Автомобиль насмерть сбил дворника в Батуми
Инцидент произошел в тот момент, когда дворник убирал улицу 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T15:23+0400
2024-01-25T15:23+0400
2024-01-25T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Автомобиль насмерть сбил дворника на улице Ниношвили в приморском городе Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал "Мтавари архи". Автомобиль сбил дворника в тот момент, когда он убирал улицу. Это уже второй случай ДТП с участием дворника. Во вторник, 23 января, сотрудницу городской службы очистки Тбилиси сбил автомобиль на улице Джорджа Буша. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую женщину в клинику. По информации СМИ, женщина была без сознания. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, тбилиси
грузия, новости, происшествия, батуми, тбилиси
Автомобиль насмерть сбил дворника в Батуми
Инцидент произошел в тот момент, когда дворник убирал улицу
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Автомобиль насмерть сбил дворника на улице Ниношвили в приморском городе Батуми (АР Аджария), сообщает телеканал "Мтавари архи".
Автомобиль сбил дворника в тот момент, когда он убирал улицу.
Это уже второй случай ДТП с участием дворника. Во вторник, 23 января, сотрудницу городской службы очистки Тбилиси сбил автомобиль на улице Джорджа Буша. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую женщину в клинику. По информации СМИ, женщина была без сознания.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта".