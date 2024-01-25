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Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы
Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы
Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T18:54+0400
2024-01-25T18:54+0400
2024-01-25T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik. Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы, сообщил Sputnik Азербайджан. Накануне депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии.В частности, согласно полученной информации, Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением и в настоящее время рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом. В поправке, принятой к резолюции ПАСЕ, оговорено, что делегация Азербайджана "сможет возобновить свою работу, когда будут соблюдены условия, предусмотренные регламентом". Речь идет прежде всего об обязательствах государств-членов допускать к работе мониторинговые миссии и миссии наблюдателей ПАСЕ.Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ >>Делегация Азербайджана не стала дожидаться итогов голосования по этой резолюции и за несколько часов до начала дебатов официально сообщила, что сама прекращает сотрудничество с ПАСЕ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, азербайджан, пасе, совет европы, европейский суд по правам человека
в мире, новости, политика, азербайджан, пасе, совет европы, европейский суд по правам человека
Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы
Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека
ТБИЛИСИ, 25 янв – Sputnik.
Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Накануне депутаты ПАСЕ отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана из-за несоблюдения страной обязательств перед Советом Европы. После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год, до следующей зимней сессии.
"Хотя на вчерашнем заседании ПАСЕ было отмечено, что ограничение полномочий азербайджанской делегации не означает прекращение участия Азербайджана в других структурах Совета Европы, Баку придерживается иной позиции", – говорится в сообщении азербайджанских СМИ.
В частности, согласно полученной информации, Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением и в настоящее время рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом.
В поправке, принятой к резолюции ПАСЕ, оговорено, что делегация Азербайджана "сможет возобновить свою работу, когда будут соблюдены условия, предусмотренные регламентом". Речь идет прежде всего об обязательствах государств-членов допускать к работе мониторинговые миссии и миссии наблюдателей ПАСЕ.
Делегация Азербайджана не стала дожидаться итогов голосования по этой резолюции и за несколько часов до начала дебатов официально сообщила, что сама прекращает сотрудничество с ПАСЕ.