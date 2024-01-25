https://sputnik-georgia.ru/20240125/eto-izdevatelstvo--gruzinskaya-mechta-o-vystuplenii-lidera-natsdvizheniya-v-pase-285901283.html

Это издевательство – "Грузинская мечта" о выступлении лидера "Нацдвижения" в ПАСЕ

Это издевательство – "Грузинская мечта" о выступлении лидера "Нацдвижения" в ПАСЕ

После смены власти в Грузии в пенитенциарной системе есть реальные достижения, заявил депутат от правящей партии 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T21:24+0400

2024-01-25T21:24+0400

2024-01-25T21:45+0400

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европейский суд по правам человека

пасе

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Издевательством назвал глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили предоставление слова члену крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левану Бежашвили на заседании ПАСЕ. Бежашвили в своей речи заявил, что Саакашвили не получает надлежащего лечения ни в пенитенциарных, ни в медицинских учреждениях. С момента ареста (1 октября 2021 года) Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. В ПАСЕ слово получил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе, который на второй срок был избран председателем подкомитета по исполнению решений Европейского суда по правам человека, заявил, что после смены власти в Грузии в пенитенциарной системе есть реальные достижения. По словам Миканадзе, именно во время президентства Саакашвили была создана пенитенциарная система, которая грубо нарушала права заключенных, о чем свидетельствует количество проигранных дел в Европейском суде по правам человека при предыдущей власти. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Опозорились из-за Саакашвили – глава парламента Грузии о некоторых политиках с Запада >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, леван бежашвили, единое национальное движение, европейский суд по правам человека, пасе, михаил саакашвили