https://sputnik-georgia.ru/20240125/gde-uchilis-lidery-stran-blizhnego-zarubezhya-285899646.html

Где учились лидеры стран ближнего зарубежья?

Где учились лидеры стран ближнего зарубежья?

По случаю Дня студента в России Sputnik подготовил инфографику, в которой вы узнаете, где учились лидеры стран ближнего зарубежья 25.01.2024, Sputnik Грузия

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День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. А в 1791 году, также 25 января, при нем освятили домовой храм во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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