https://sputnik-georgia.ru/20240125/gde-uchilis-lidery-stran-blizhnego-zarubezhya-285899646.html
Где учились лидеры стран ближнего зарубежья?
Где учились лидеры стран ближнего зарубежья?
По случаю Дня студента в России Sputnik подготовил инфографику, в которой вы узнаете, где учились лидеры стран ближнего зарубежья 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T20:10+0400
2024-01-25T20:10+0400
2024-01-25T20:19+0400
россия
в мире
общество
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/14/285082937_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a2ae86a3069063433d4331ba7d9128e.png
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. А в 1791 году, также 25 января, при нем освятили домовой храм во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/14/285082937_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7359f0735ac244d12e9f2d628b727a69.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, общество, инфографика, инфографика
россия, в мире, общество, инфографика, инфографика
Где учились лидеры стран ближнего зарубежья?
20:10 25.01.2024 (обновлено: 20:19 25.01.2024)
По случаю Дня студента в России Sputnik подготовил инфографику, в которой вы узнаете, где учились лидеры стран ближнего зарубежья
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. А в 1791 году, также 25 января, при нем освятили домовой храм во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.