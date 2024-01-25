https://sputnik-georgia.ru/20240125/gruzinskaya-mechta-mozhet-poluchit-konstitutsionnoe-bolshinstvo-v-parlamente--kobakhidze-285882381.html

"Грузинская мечта" может получить конституционное большинство в парламенте – Кобахидзе

"Грузинская мечта" может получить конституционное большинство в парламенте – Кобахидзе

"Нацдвижение" и их сателлиты получат 30-35 мандатов в парламенте, предполагает политик 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T12:12+0400

2024-01-25T12:12+0400

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единое национальное движение

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" имеет все шансы получить конституционное большинство в законодательном органе 11-го созыва по итогам предстоящих парламентских выборах, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". "Такова сегодняшняя картина. Осталось около девяти месяцев, мы будем максимально заботиться о сегодняшнем показателе и постараемся улучшить сегодняшний показатель еще больше. Остальное решит общество", - заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". По словам Кобахидзе, происходит искусственное снижение процентной доли партии "Нацдвижение" с тем, чтобы усилить их сателлитов."То есть отчетливо видны попытки перераспределить ресурсы. Задача в том, что если еще немного снизится "Нацдвижение", другое "Нацдвижение", как например "Лело" или созданное с помощью "Лело" объединение, может подняться выше 5%", - отметил Кобахидзе. Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом>>Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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