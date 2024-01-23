https://sputnik-georgia.ru/20240123/vybory-v-gruzii-2024---kakim-budet-golosovanie-za-rubezhom-285851211.html
Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом
Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом
Число граждан Грузии, находящихся на консульском учете за рубежом, на 1 сентября 2023 года составляет около 62,6 тысячи 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T22:07+0400
2024-01-23T22:07+0400
2024-01-23T22:30+0400
грузия
политика
новости
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Электронная система голосования на парламентских выборах будет доступна только на участках внутри страны, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Избирательные участки откроются как в Грузии, так и за рубежом в посольствах и консульствах страны. При этом он отметил, что решение о формировании избирательных участков будет принято за месяц до выборов и до этого времени консульства и посольства Грузии за рубежом передадут точные данные о гражданах страны, состоящих на консульском учете. Согласно Избирательному кодексу, ЦИК создает избирательные участки в других государствах не позднее чем за 30 дней до дня выборов на основании данных МИД Грузии не менее чем на 50 и не более чем для 3 тысяч избирателей. Для того, чтобы получить право голосования на выборах, граждане Грузии должны встать на консульский учет в стране пребывания, при этом эта процедура не требует никаких дополнительных документов, кроме действующего паспорта гражданина Грузии или подтверждения оснований пребывания в стране. ЦИК Грузии призвала не вводить в заблуждение избирателей за рубежом >>На этот раз и власти и оппозиция уделяют огромное внимание избирателям за рубежом, так как выборы в Грузии пройдут впервые по полностью пропорциональной системе и в парламент попадут партии, набравшие 5% и более голосов избирателей, принявших участие в выборах. По последним официальным данным, число граждан Грузии, находящихся на консульском учете за рубежом, на 1 сентября 2023 года составляет около 62,6 тысячи. ЦИК Грузии обвинил оппозицию в попытке дискредитации>>Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199). В секции интересов Грузии в России на консульском учете стоят 1 606 граждан Грузии. В целом в странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024
Выборы в Грузии 2024 – каким будет голосование за рубежом
22:07 23.01.2024 (обновлено: 22:30 23.01.2024)
Число граждан Грузии, находящихся на консульском учете за рубежом, на 1 сентября 2023 года составляет около 62,6 тысячи
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Электронная система голосования на парламентских выборах будет доступна только на участках внутри страны, заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Избирательные участки откроются как в Грузии, так и за рубежом в посольствах и консульствах страны.
"Когда принимали в законодательном органе многопартийное решение по поводу использования электронных технологий, в законе было прописано, что эти технологии будут использованы только внутри страны, без использования интернета, как раз чтобы исключить угрозы и риски, связанные с кибер-атаками", – пояснил Каландаришвили.
При этом он отметил, что решение о формировании избирательных участков будет принято за месяц до выборов и до этого времени консульства и посольства Грузии за рубежом передадут точные данные о гражданах страны, состоящих на консульском учете.
Согласно Избирательному кодексу, ЦИК создает избирательные участки в других государствах не позднее чем за 30 дней до дня выборов на основании данных МИД Грузии не менее чем на 50 и не более чем для 3 тысяч избирателей.
Для того, чтобы получить право голосования на выборах, граждане Грузии должны встать на консульский учет в стране пребывания, при этом эта процедура не требует никаких дополнительных документов, кроме действующего паспорта гражданина Грузии или подтверждения оснований пребывания в стране.
На этот раз и власти и оппозиция уделяют огромное внимание избирателям за рубежом, так как выборы в Грузии пройдут впервые по полностью пропорциональной системе и в парламент попадут партии, набравшие 5% и более голосов избирателей, принявших участие в выборах.
По последним официальным данным, число граждан Грузии, находящихся на консульском учете за рубежом, на 1 сентября 2023 года составляет около 62,6 тысячи.
Наибольшее число граждан Грузии состоит на консульском учете в Греции – 19 039 человек. Далее следуют Азербайджан (6 848) и США (5 199).
В секции интересов Грузии в России на консульском учете стоят 1 606 граждан Грузии.
В целом в странах ЕС на консульском учете состоит 33 418 граждан Грузии. Среди этих стран, помимо Греции, лидируют Германия, Италия и Франция.