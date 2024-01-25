https://sputnik-georgia.ru/20240125/gruziya-ne-sorevnuetsya-s-drugimi-stranami--deputat-partii-vlasti-pro-reytingi-285902651.html
Грузия не соревнуется с другими странами – депутат партии власти про рейтинги
Грузия не соревнуется с другими странами – депутат партии власти про рейтинги
Существуют объективные исследования, в которых говорится, что Грузия – передовая страна в Восточной Европе, заявил депутат 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T23:04+0400
2024-01-25T23:04+0400
2024-01-26T00:07+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузия не конкурирует с другими странами-кандидатами в ЕС и сравнивать страну с Украиной или Молдовой нельзя, заявил председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили. Исследование, представленное международным НПО "Восточное партнерство – Форум гражданского общества", на основании данных грузинских НПО, показало отставание Грузии по всем индексам измерения демократии, кроме свободы собраний, от Украины и Молдовы. В том числе в плане политического плюрализма, борьбы с коррупцией, механизмов защиты прав человека, подотчетности государства, независимости СМИ и правосудия. Оханашвили заявил, что Грузия не собирается соревноваться ни с одной страной, добавив, что подобное невозможно ни в отношении Украины, ни в отношении Молдовы по объективным причинам. При этом глава юридического комитета подчеркнул, что существуют объективные исследования, в которых говорится, что Грузия – передовая страна в Восточной Европе, передовая страна в регионе и опережает многие страны ЕС в конкретных направлениях. "Нацдвижение" может привести Грузию только к войне – Кобахидзе >>Согласно отчету Еврокомиссии, Грузия является лидером среди стран-кандидатов по борьбе с коррупцией, независимости СМИ, открытости государственного управления и другим основным индексам демократии. Грузия получила статус кандидата в ЕС декабре 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, анри оханашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Грузия не соревнуется с другими странами – депутат партии власти про рейтинги
23:04 25.01.2024 (обновлено: 00:07 26.01.2024)
Существуют объективные исследования, в которых говорится, что Грузия – передовая страна в Восточной Европе, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузия не конкурирует с другими странами-кандидатами в ЕС и сравнивать страну с Украиной или Молдовой нельзя, заявил председатель юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.
Исследование, представленное международным НПО "Восточное партнерство – Форум гражданского общества", на основании данных грузинских НПО, показало отставание Грузии по всем индексам измерения демократии, кроме свободы собраний, от Украины и Молдовы. В том числе в плане политического плюрализма, борьбы с коррупцией, механизмов защиты прав человека, подотчетности государства, независимости СМИ и правосудия.
"Это служит тому, чтобы политические оппозиционные группы получили своеобразную удочку для разговора на конкретные темы, и после представительство их телеканалов смогло бы осветить то, как страна теряет позиции по конкретным направлениям", – сказал Оханашвили.
Оханашвили заявил, что Грузия не собирается соревноваться ни с одной страной, добавив, что подобное невозможно ни в отношении Украины, ни в отношении Молдовы по объективным причинам.
При этом глава юридического комитета подчеркнул, что существуют объективные исследования, в которых говорится, что Грузия – передовая страна в Восточной Европе, передовая страна в регионе и опережает многие страны ЕС в конкретных направлениях.
Согласно отчету Еврокомиссии, Грузия является лидером среди стран-кандидатов по борьбе с коррупцией, независимости СМИ, открытости государственного управления и другим основным индексам демократии.
Грузия получила статус кандидата в ЕС декабре 2023 года.