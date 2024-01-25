https://sputnik-georgia.ru/20240125/natsdvizhenie-mozhet-privesti-gruziyu-tolko-k-voyne--kobakhidze-285889210.html

"Нацдвижение" может привести Грузию только к войне – Кобахидзе

"Нацдвижение" может привести Грузию только к войне – Кобахидзе

По словам Кобахидзе, если "Нацдвижение" победит на выборах, то страну ждет "украинизация" 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T14:39+0400

2024-01-25T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" может привести страну только к одному – нынешнему положению на Украине, заявил председатель правящей партии "Грузиинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны". По словам Кобахидзе, если "Национальное движение" победит на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года, то страну ждет "украинизация". "Теоретически представьте себе апокалиптический сценарий, что "Нацдвижение" со своими сателлитами победило на парламентских выборах в 2020 году... В этом случае они сделали бы то, что требовали от нас – со своим установлением санкций, отправкой добровольцев, грубой риторикой и т. д. В таком случае мы имели бы прямой результат "украинизации" нашей страны. Теоретически мы можем наблюдать ту же картину и после 2024 года", – отметил Кобахидзе. Угроза втягивания Грузии в войну была реальной, уверены грузинские эксперты>>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, киев, сша, ираклий кобахидзе, единое национальное движение