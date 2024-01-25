https://sputnik-georgia.ru/20240125/gzhd-naznachila-dopolnitelnye-reysy-v-napravlenii-batumi-285899489.html

ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми

ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми

Поезд из Тбилиси выедет в 10:25, а из Батуми поезд направится в столицу в 17:20 25.01.2024, Sputnik Грузия

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грузия

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тбилиси

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грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за увеличенного пассажиропотока добавила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси 27 и 28 января, сообщается на странице компании в соцсети. Поезд из Тбилиси выедет в 10:25, а из Батуми поезд направится в столицу в 17:20. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, грузинская железная дорога