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ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми
ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми
Поезд из Тбилиси выедет в 10:25, а из Батуми поезд направится в столицу в 17:20 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T19:42+0400
2024-01-25T19:42+0400
2024-01-25T19:42+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за увеличенного пассажиропотока добавила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси 27 и 28 января, сообщается на странице компании в соцсети. Поезд из Тбилиси выедет в 10:25, а из Батуми поезд направится в столицу в 17:20. Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, грузинская железная дорога
грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, грузинская железная дорога
ГЖД назначила дополнительные рейсы в направлении Батуми
Поезд из Тбилиси выедет в 10:25, а из Батуми поезд направится в столицу в 17:20
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за увеличенного пассажиропотока добавила дополнительные рейсы в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси 27 и 28 января, сообщается на странице компании в соцсети.
Поезд из Тбилиси выедет в 10:25, а из Батуми поезд направится в столицу в 17:20.
Билеты можно купить с помощью сайта компании, через аппараты быстрого платежа, а также в кассах железной дороги.