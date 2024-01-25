https://sputnik-georgia.ru/20240125/nastal-chered---dizaynery-iz-gruzii-vpervye-popali-na-vystavku-mody-v-parizhe-whos-next-285886334.html

Настал черед – дизайнеры из Грузии впервые попали на выставку моды в Париже Who's Next

Настал черед – дизайнеры из Грузии впервые попали на выставку моды в Париже Who's Next

Выставку, как правило, посещают около 45 тысяч человек, из них 70% – потенциальные покупатели 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T13:02+0400

2024-01-25T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Грузинские бренды впервые стали участниками международной выставки моды Who's Next в Париже, сообщили в пресс-службе агентства "Производи в Грузии", с помощью которого дизайнеры отправились во Францию. Выставка прошла в Париже 20-22 января. В ней приняли участие те грузинские бренды, которые ориентированы на экспорт своей продукции. Эта выставка дает им уникальный шанс для освоения экспортных рынков. В выставке приняли участие шесть грузинских дизайнеров: Newtorso, god__era, Cosmo, Rumor, Patsatsia Nini и Kaba. Инвестиции в миллиард лари за три года – отчет "Производи в Грузии">>Who's Next – ведущая международная выставка моды женской одежды в Европе. Покупатели, бренды, журналисты и законодатели моды из более чем 100 стран вместе создают тренды для каждого сезона. Выставка проходит в Париже два раза в год. В каждом сезоне шоу-рум посещают около 45 тысяч человек, из них 70% – потенциальные покупатели. На этой выставке представлены работы как независимых и известных дизайнеров, так и начинающих. В агентстве "Производи в Грузии" отметили, что участие в подобных мероприятиях дает возможность грузинским дизайнерам ознакомиться с новыми трендами, легко связываться с байерами и увеличить свой экспортный потенциал. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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