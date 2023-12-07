https://sputnik-georgia.ru/20231207/investitsii-v-milliard-lari-za-tri-goda--otchet-proizvodi-v-gruzii-284783894.html

Инвестиции в миллиард лари за три года – отчет "Производи в Грузии"

Инвестиции в миллиард лари за три года – отчет "Производи в Грузии"

В рамках трехлетней стратегии агентство разработало список потенциальных компаний-инвесторов с учетом международной практики, заявил глава Агентства 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T23:18+0400

2023-12-07T23:18+0400

2023-12-07T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" привлекло инвестиции в размере миллиарда лари в 2020-2023 годах, заявил глава агентства Михаил Хидурели на презентации отчета о проделанной работе. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство. Со дня существования программы, индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением всего воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. По его словам, если в целом посмотреть на мировую практику, инвестиционные агентства в развитых странах имеют лишь 10% от общего объема прямых иностранных инвестиций, и грузинское агентство полностью соответствует этим данным. "Конечно, мы продолжаем работать над новой стратегией, привлекать новые инвестиции, собираемся начать работать в новых отраслях и уверены, что вместе с нашими международными партнерами вскоре добьемся большего результата", – сказал он. Кроме того, в рамках трехлетней стратегии агентство разработало список потенциальных компаний-инвесторов с учетом международной практики, из которых были установлены контакты с более чем 2,7 тысячи компаний и проведено более 300 встреч. Успех проекта "Производи в Грузии": привлечение инвестиций как приоритет >>Еще одним важным направлением, которое разработало и реализовало агентство в рамках инвестиционной стратегии на 2020-2023 годы, является государственная программа грантов прямых иностранных инвестиций. В рамках программы международные компании имеют возможность вернуть до 15% от вложенной суммы. У программы уже есть два бенефициара – транснациональные компании Lineate и Girteka. Сотрудничество государства и частного сектора важно для экономики Грузии – вице-премьер >>Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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