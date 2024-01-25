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Поножовщина в Тбилиси – молодой мужчина скончался по дороге в больницу
Поножовщина в Тбилиси – молодой мужчина скончался по дороге в больницу
Мужчине нанесли несколько ножевых ранений в разные части тела 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T20:35+0400
2024-01-25T20:35+0400
2024-01-25T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Молодой мужчина, которого ранили на площади Орбелиани в Тбилиси, скончался в машине скорой помощи по дороге в клинику Ингороква, сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел во второй половине дня в четверг, 25 января. По информации СМИ, мужчине около 25 лет. Ему нанесли несколько ножевых ранений в разные части тела. В настоящее время на месте преступления проводятся следственные действия. О задержании преступника не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Поножовщина в Тбилиси – молодой мужчина скончался по дороге в больницу
Мужчине нанесли несколько ножевых ранений в разные части тела
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Молодой мужчина, которого ранили на площади Орбелиани в Тбилиси, скончался в машине скорой помощи по дороге в клинику Ингороква, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Инцидент произошел во второй половине дня в четверг, 25 января. По информации СМИ, мужчине около 25 лет. Ему нанесли несколько ножевых ранений в разные части тела.
В настоящее время на месте преступления проводятся следственные действия. О задержании преступника не сообщается.