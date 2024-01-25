https://sputnik-georgia.ru/20240125/remont-prospekta-tsereteli-v-tbilisi-meriya-prodlevaet-ogranicheniya-285890877.html

Ремонт проспекта Церетели в Тбилиси: мэрия продлевает ограничения

Ремонт проспекта Церетели в Тбилиси: мэрия продлевает ограничения

Завершение ремонтных работ на проезжей части проспекта Церетели запланировано на конец января 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в рамках масштабного ремонта проспекта Церетели 25 и 26 января вводит ограничение на движение автотранспорта на прилегающей улице Эристави, сообщили в пресс-службе ведомства. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались с 19 апреля 2023 года. Спустя десять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. Ограничения также были введены и 25 января. Движение по улице Эристави было запрещено с 00:00 до 07:00.Мэрия Тбилиси приносит горожанам извинения за возникшие неудобства. С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". Завершение работ на проезжей части запланировано было на конец января. На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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