https://sputnik-georgia.ru/20240125/shumnoe-vyselenie-iz-kvartiry-v-tbilisi-novaya-i-byvshaya-vladelitsy-podpisali-soglashenie-285880789.html
Шумное выселение из квартиры в Тбилиси: новая и бывшая владелицы подписали соглашение
Шумное выселение из квартиры в Тбилиси: новая и бывшая владелицы подписали соглашение
Выселение прежних владельцев квартиры в районе Ваке проходило на фоне акции протеста 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T11:40+0400
2024-01-25T11:40+0400
2024-01-25T12:36+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/19/285880971_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0335176cacdae9d988c498067bfe10f4.jpg
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Новая владелица квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, из которой на фоне акции протеста во вторник выселили семью за неуплату банковского долга, Дареджан Двали готова вернуть ее прежней владелице за 90 тысяч долларов, и стороны подписали соответствующее соглашение, сообщил адвокат Георгий Сухиташвили. Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны до 20 человек. Соглашение было заключено с участием новой владелицы Дареджан Двали, Национального исполнительного бюро и Марины Хатиашвили, без привлечения каких-либо посторонних лиц. Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела>>По его словам, Двали выдвинула и второе условие, согласно которому она имеет право пользоваться недвижимостью, находящейся на Кекелидзе, в течение месяца. Адвокат напомнил, что в 2018 году Двали приобрела эту недвижимость на открытом аукционе за 106 тысяч лари и заплатила 15 тысяч долларов частному ипотекарю, погасив тем самым долг прежней хозяйки, после чего начались переговоры с прежней владелицей. Только после решения суда Двали обратилась в Национальное бюро исполнения. И в этот раз процесс затянулся на четыре года. Что касается якобы предложения Хатиашвили заплатить новой владелице 60 тысяч долларов, то по словам адвоката, были лишь устные обещания. "Не было ни письменных доказательств, ни банковской гарантии. Были только устные предложения. Мы продолжали просить их предоставить банковские выписки для большего доверия", - подчеркнул адвокат. Предыстория выселения По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/19/285880971_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_82731aac62209a9b5c739ecef45b6088.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, происшествия
грузия, новости, общество, тбилиси, происшествия
Шумное выселение из квартиры в Тбилиси: новая и бывшая владелицы подписали соглашение
11:40 25.01.2024 (обновлено: 12:36 25.01.2024)
Выселение прежних владельцев квартиры в районе Ваке проходило на фоне акции протеста
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Новая владелица квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси, из которой на фоне акции протеста во вторник выселили семью за неуплату банковского долга, Дареджан Двали готова вернуть ее прежней владелице за 90 тысяч долларов, и стороны подписали соответствующее соглашение, сообщил адвокат Георгий Сухиташвили.
Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны до 20 человек.
"Дареджан Двали вновь проявляет добрую волю, она согласна, что в случае выплаты 90 тысяч долларов в течение месяца, недвижимость на улице Кекелидзе будет возвращена Хатиашвили, но при условии, что эти ангажированные, агрессивные группировки прекратят действовать против нее. Настоящее соглашение подтверждено подписями обеих сторон", – заявил Сухиташвили.
Соглашение было заключено с участием новой владелицы Дареджан Двали, Национального исполнительного бюро и Марины Хатиашвили, без привлечения каких-либо посторонних лиц.
По его словам, Двали выдвинула и второе условие, согласно которому она имеет право пользоваться недвижимостью, находящейся на Кекелидзе, в течение месяца.
"Уже второй день в оркестрированно выслушивается позиция только одной стороны. Безапелляционно в адрес Дарежан Двали, находящейся под моей защитой, был выдвинут ряд обвинений, и ее облили грязью", – сказал адвокат.
Адвокат напомнил, что в 2018 году Двали приобрела эту недвижимость на открытом аукционе за 106 тысяч лари и заплатила 15 тысяч долларов частному ипотекарю, погасив тем самым долг прежней хозяйки, после чего начались переговоры с прежней владелицей.
"Мы неоднократно предлагали ей либо добровольно отказаться от недвижимости, либо вступить в какие-то другие переговоры, хотя она всегда категорически отказывалась. Мы предприняли все законные меры, обратились в суд. Тяжба длилась два года", – сказал Сухиташвили.
Только после решения суда Двали обратилась в Национальное бюро исполнения. И в этот раз процесс затянулся на четыре года.
"Еще раз повторяю, выселение – это не однодневная процедура, оно продолжалась в течение четырех лет, выселение был назначено пять раз и откладывалось пять раз, в том числе дважды по нашей доброй воле", – подчеркнул адвокат.
Что касается якобы предложения Хатиашвили заплатить новой владелице 60 тысяч долларов, то по словам адвоката, были лишь устные обещания.
"Не было ни письменных доказательств, ни банковской гарантии. Были только устные предложения. Мы продолжали просить их предоставить банковские выписки для большего доверия", - подчеркнул адвокат.
По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу.
Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.