https://sputnik-georgia.ru/20240125/skandal-s-vyseleniem-iz-kvartiry-v-tbilisi-kak-storony-dostigli-soglasheniya--285888805.html

Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения?

Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения?

Благодаря работе бюро исполнения в 2023 году удалось разрешить более 12 тысяч подобных ситуаций 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Соглашение между сторонами по делу о квартире на улице Кекелидзе в Тбилиси достигнуто благодаря огромной работе, проделанной Национальным бюро исполнения, рассказала глава юридического департамента бюро Софико Локабидзе в эфире телекомпании "Имеди". В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор, заявил адвокат Георгий Сухиташвили. По ее словам, благодаря работе бюро исполнения, в 2023 году удалось разрешить более 12 тысяч подобных ситуаций без процедуры принудительного выселения. Локабидзе отметила, что 23 января во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси пострадали четырнадцать сотрудников Национального бюро исполнения, что недопустимо. "Кроме того, пострадало государственное имущество. По обоим фактам начаты следственные действия, и следственный орган установит истину", – заявила Локабидзе. Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела>>Она напомнила обществу, что основная функция бюро исполнения – исполнение судебных решений. Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. Были задержаны до 20 человек. Предыстория выселения По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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