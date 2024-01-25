https://sputnik-georgia.ru/20240125/skandal-s-vyseleniem-iz-kvartiry-v-tbilisi-kak-storony-dostigli-soglasheniya--285888805.html
Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения?
Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения?
Благодаря работе бюро исполнения в 2023 году удалось разрешить более 12 тысяч подобных ситуаций 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T14:14+0400
2024-01-25T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Соглашение между сторонами по делу о квартире на улице Кекелидзе в Тбилиси достигнуто благодаря огромной работе, проделанной Национальным бюро исполнения, рассказала глава юридического департамента бюро Софико Локабидзе в эфире телекомпании "Имеди". В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор, заявил адвокат Георгий Сухиташвили. По ее словам, благодаря работе бюро исполнения, в 2023 году удалось разрешить более 12 тысяч подобных ситуаций без процедуры принудительного выселения. Локабидзе отметила, что 23 января во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси пострадали четырнадцать сотрудников Национального бюро исполнения, что недопустимо. "Кроме того, пострадало государственное имущество. По обоим фактам начаты следственные действия, и следственный орган установит истину", – заявила Локабидзе. Шумное выселение семьи в Тбилиси: адвокат раскрыл новые детали дела>>Она напомнила обществу, что основная функция бюро исполнения – исполнение судебных решений. Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. Были задержаны до 20 человек. Предыстория выселения По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Скандал с выселением из квартиры в Тбилиси: как стороны достигли соглашения?
14:14 25.01.2024 (обновлено: 14:16 25.01.2024)
Благодаря работе бюро исполнения в 2023 году удалось разрешить более 12 тысяч подобных ситуаций
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik.
Соглашение между сторонами по делу о квартире на улице Кекелидзе в Тбилиси достигнуто благодаря огромной работе, проделанной Национальным бюро исполнения, рассказала глава юридического департамента бюро Софико Локабидзе в эфире телекомпании "Имеди
".
В громком деле о выселении семьи Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе, кажется, достигнуто соглашение. По словам адвоката новой владелицы квартиры Дареджан Двали, она предложила семье Хатиашвили заплатить 90 тысяч долларов и вернуть дом. При этом в течение месяца Двали останется в квартире на правах хозяйки. Обе стороны подписали договор, заявил адвокат Георгий Сухиташвили.
"Мы увидели, что несмотря на сложность дела, несмотря на то, что позиции сторон сильно отличались друг от друга, благодаря активному участию бюро нашлось пространство для консенсуса, где обе стороны приняли подходящее для себя решение", – сказала Локабидзе.
По ее словам, благодаря работе бюро исполнения, в 2023 году удалось разрешить более 12 тысяч подобных ситуаций без процедуры принудительного выселения.
Локабидзе отметила, что 23 января во время выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе в Тбилиси пострадали четырнадцать сотрудников Национального бюро исполнения, что недопустимо.
"Кроме того, пострадало государственное имущество. По обоим фактам начаты следственные действия, и следственный орган установит истину", – заявила Локабидзе.
Она напомнила обществу, что основная функция бюро исполнения – исполнение судебных решений.
"Важно, чтобы каждый человек почувствовал реальный результат решения суда, и именно поэтому Национальное бюро исполнения осуществляет реализацию решения суда в реальной жизни. Мы все знаем, что конституционный выбор нашей страны заключается в создании правового государства, а правовое государство не может существовать, если не защищены основные права человека", – сказала Локабидзе.
Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. Были задержаны до 20 человек.
По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу.
Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.