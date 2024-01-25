https://sputnik-georgia.ru/20240125/stoimost-posescheniya-okhranyaemykh-territoriy-gruzii-izmenitsya-285873077.html

Стоимость посещения охраняемых территорий Грузии изменится

Стоимость посещения охраняемых территорий Грузии изменится

Повышение цен связано с тем, чтобы деятельность Агентства охраняемых территорий Грузии была более эффективной как в плане охраны окружающей среды, так и... 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T09:40+0400

2024-01-25T09:40+0400

2024-01-25T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Цены на посещение охраняемых территорий Грузии будут изменены с 1 марта 2024 года, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий. Дети до шести лет будут допущены на все охраняемые территории бесплатно. Для лиц в возрасте от 6 до 18 лет остается прежняя цена – 5,50 лари. Мартвильский каньон Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 10,35), Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25), Прогулка на лодке – 20 лари (вместо 15 лари). Каньон Окаце Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 9,20 лари), Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари). Водопад Окаце Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 10,35 лари), Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари).Пещера Прометея Граждане Грузии и резиденты – 12 лари (вместо 11,50 лари), Прогулка на лодке – 13 лари (вместо 11,50 лари),Иностранцы – 25 лари (вместо 23 лари), Прогулка на лодке – 20 лари (вместо 17,25 лари). Сатаплия Граждане Грузии и резиденты – 10 лари (вместо 8 лари), Иностранцы – 20 лари (вместо 17,25 лари). Пещера Навенахеви Граждане Грузии и резиденты заплатят прежнюю стоимость – 8 лари, Иностранцы – 12 лари (вместо 11,50 лари).В ведомстве отметили, что для министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства главным является защита и развитие уникального природного наследия, которое на сегодняшний день составляет около 13% территории страны. Доходы агентства, с одной стороны, направлены на защиту природы и развитие экотуризма, а другой стороны – на восстановление старых и строительство новых объектов. Это содействует созданию рабочих мест в регионах и экономическому росту. В ведомстве отметили, что в 2023 году с помощью финансовой поддержки государства масштабные работы были осуществлены на разных охраняемых территориях, общая стоимость которых составила почти 22,5 миллиона лари. Более миллиона туристов посетили природные заповедники Грузии>>На данный момент завершаются работы по обустройству тропинок и туристической инфраструктуры протяженностью около 1,2 тысячи километров на территориях водопада Окаце, у Мартвильского каньона появилось 3D-освещение и так далее. В ведомстве подчеркнули, что развитие экотуризма и внедрение новшеств в соответствии с лучшим международным опытом связано с ростом расходов. Для того, чтобы в Грузии деятельность Агентства охраняемых территорий Грузии была более эффективной как в плане охраны окружающей среды, так и экотуризма, стало необходимо изменить цены. Охраняемые территории Грузии пользуются большой популярностью среди туристов. Из них самыми востребованными считаются Сатаплия, каньон Окаце, Мартвильский каньон и пещера Прометея. На данных территориях значительно возросло количество международных визитеров, среди них лидируют гости из Польши, Индии, Латвии, России и Казахстана. Фауна Грузии представлена более чем 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в Красный список Грузии. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 января – 2,6633 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, агентство охраняемых территорий, анонсы