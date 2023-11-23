https://sputnik-georgia.ru/20231123/bolee-milliona-turistov-posetili-prirodnye-zapovedniki-gruzii-284440870.html

Более миллиона туристов посетили природные заповедники Грузии

Более миллиона туристов посетили природные заповедники Грузии

Большинство посетителей охраняемых территорий Грузии – иностранцы 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T18:01+0400

2023-11-23T18:01+0400

2023-11-23T18:01+0400

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агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в течение 10 месяцев 2023 года посетили 1 015 024 туриста, что на 19% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года, сообщили в Агентстве охраняемых территорий. По данным агентства, показатели восстановлены на 90% по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда число визитов грузинских заповедников было рекордным. В топ-5 популярных заповедников Грузии входят Мартвильский каньон, пещера Прометея, национальный парк Мтирала, Сатаплия и каньон Цалка. За отчетный период более половины визитеров были иностранцами (58%). Количество международных визитеров на данных территориях возросло на 29%. Туризм как приоритет для Грузии: сколько власти собираются потратить в 2024 году>>Агентство охраняемых территорий Грузии осуществляет не один важный проект в направлении развития экотуризма. Это, с одной стороны, содействует защите и сохранению уникальной природы и многообразия, а с другой – вносит важный вклад в развитие экотуризма страны, что позитивно отражается на социально-экономическом положении населения. Как сообщили в Агентстве, в 2023 году в различные охраняемые территории для развития экотуризма будет инвестировано до 22,5 млн лари (8,3 миллиона долларов). На 15 охраняемых территориях ремонтируются и обустраиваются пешеходные тропы протяженностью до 1,2 тысячи километров и сопутствующая туристическо-рекреационная инфраструктура, чтобы сделать путешествие на охраняемые территории еще более комфортным и безопасным. Всего в Грузии 87 охраняемых территорий, из них 11 – Национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, агентство охраняемых территорий