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Власти Грузии готовы вести диалог с оппозицией по поводу дальнейшего продвижения в ЕС
Власти Грузии готовы вести диалог с оппозицией по поводу дальнейшего продвижения в ЕС
Первая встреча по обсуждению выполнения новых условий Евросовета состоится 29 января, заявил депутат 25.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-25T21:50+0400
2024-01-25T21:50+0400
2024-01-25T22:28+0400
политика
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новости
анри оханашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова начать диалог с оппозицией по вопросу выполнения новых условий ЕС, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. По его словам, первая встреча по обсуждению выполнения новых условий состоится 29 января. Часть оппозиции, в том числе и представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", выразили желание принять участие в обсуждении выполнения новых условий Евросоюза. Новые условия ЕС к Грузии: кто будет участвовать в выполнении плана действий >>Руководство "Грузинской мечты" вновь выразило готовность работы с оппозицией. Хотя отдельные члены партии считают диалог с оппозицией бессмысленным. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, эти же партии отказывались сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз
Власти Грузии готовы вести диалог с оппозицией по поводу дальнейшего продвижения в ЕС
21:50 25.01.2024 (обновлено: 22:28 25.01.2024)
Первая встреча по обсуждению выполнения новых условий Евросовета состоится 29 января, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова начать диалог с оппозицией по вопросу выполнения новых условий ЕС, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
"Мы уже анонсировали, что рабочий формат будет обеспечен, и в дискуссии смогут принять участие представители парламентского большинства и оппозиции. Мы пригласим их, и они будут принимать решение приять участие или нет", – сказал Оханашвили.
По его словам, первая встреча по обсуждению выполнения новых условий состоится 29 января.
Часть оппозиции, в том числе и представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", выразили желание принять участие в обсуждении выполнения новых условий Евросоюза.
Руководство "Грузинской мечты" вновь выразило готовность работы с оппозицией. Хотя отдельные члены партии считают диалог с оппозицией бессмысленным.
Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, эти же партии отказывались сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.