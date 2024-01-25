https://sputnik-georgia.ru/20240125/vlasti-gruzii-gotovy-vesti-dialog-s-oppozitsiey-po-povodu-dalneyshego-prodvizheniya-v-es-285901868.html

Власти Грузии готовы вести диалог с оппозицией по поводу дальнейшего продвижения в ЕС

Власти Грузии готовы вести диалог с оппозицией по поводу дальнейшего продвижения в ЕС

Первая встреча по обсуждению выполнения новых условий Евросовета состоится 29 января, заявил депутат 25.01.2024, Sputnik Грузия

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анри оханашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова начать диалог с оппозицией по вопросу выполнения новых условий ЕС, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. По его словам, первая встреча по обсуждению выполнения новых условий состоится 29 января. Часть оппозиции, в том числе и представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", выразили желание принять участие в обсуждении выполнения новых условий Евросоюза. Новые условия ЕС к Грузии: кто будет участвовать в выполнении плана действий >>Руководство "Грузинской мечты" вновь выразило готовность работы с оппозицией. Хотя отдельные члены партии считают диалог с оппозицией бессмысленным. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, эти же партии отказывались сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз