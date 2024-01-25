https://sputnik-georgia.ru/20240125/vydayuschiysya-god--predsedatel-pravitelstva-adzharii-o-turizme-285872226.html

Выдающийся год – председатель правительства Аджарии о туризме

Выдающийся год – председатель правительства Аджарии о туризме

Растет спрос не только на морские курорты региона, но и на горные 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T09:20+0400

2024-01-25T09:20+0400

2024-01-25T09:20+0400

туризм

грузия

экономика

аджария

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Минувший 2023 год был выдающимся для черноморского края Аджария, число визитов в регион впервые превысило 4,3 миллиона посетителей, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Растущую статистику туризма и запланированные на 2024 год международные проекты глава Аджарии обсудил в ходе рабочей встречи. На встрече внимание было сосредоточено на рекламных и маркетинговых кампаниях, которые Департамент туризма и курортов Аджарии будет реализовывать в целевых странах в 2024 году. Почему Грузия зарабатывает на туризме больше Азербайджана – взгляд из Баку>>Количество посещений региона выросло на 25,3% по сравнению с 2022 годом, отметил Рижвадзе. Статистика на туристических маршрутах горной Аджарии также растущая, количество посещений горной Аджарии увеличилось на 20%. В Аджарии активно продолжается создание и развитие устойчивой туристической инфраструктуры. В рамках встречи обсудили все важные платформы, посредством которых будут привлечены посетители в Грузию, а также проекты, которые будут способствовать развитию туризма в регионе. Основная стратегия правительства Аджарии – сделать Аджарию привлекательным туристическим направлением во все четыре сезона. Успехи туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что за весь 2023 год эта цифра превысит 4 миллиарда долларов. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона. Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 миллионов лари на развитие туризма в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, аджария, торнике рижвадзе