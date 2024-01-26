https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruziya-i-armeniya-rabotayut-nad-uproscheniem-tamozhennykh-protsedur---pashinyan-285920231.html

Грузия и Армения работают над упрощением таможенных процедур – Пашинян

Грузия и Армения работают над упрощением таможенных процедур – Пашинян

Таможенные органы активно рассматривают введение моделей единого контроля, заявил премьер Армении 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T19:31+0400

2024-01-26T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Правительства Армении и Грузии активно работают над упрощением таможенных процедур при прохождение границы, заявил премьер-министр Никол Пашинян в Тбилиси. Граница между Грузией и Арменией одна из загруженных в регионе. Через Грузию в Армению поступают грузы как из Грузии, так и из России. По его словам, это будет способствовать развитию региона и позволит увеличить торговое сообщение между странами. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве >>По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот между Грузией и Арменией в 2023 году сократился на 6,3% и составил более 1,1 миллиарда долларов. В том числе импорт из Армении в Грузию снизился на 45,3%, составив 335,9 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в соседнюю страну вырос на 34,7% и составил 787,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, армения, никол пашинян, грузино-армянские отношения